Неймовірний чизкейк з солодощів по рецепту Ектора Хіменеса-Браво
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор та суддя кулінарного реаліті "МастерШеф" Ектор Хіменес Браво розповів, як створити неймовірно смачний чизкейк з солодощів.
Своїм оригінальним рецептом він поділився на сторінці в Instagram.
Рецепт цього десерту дуже простий і складові до нього - також. Як підкреслює шеф-кухар, це справжній торт з солодощів.
"Що може бути краще за шоколад, печиво та солодощі? Правильно, торт з солодощів! Гарна подача, щасливі очі гостей та насолода від смаку гарантовані", - сказав Ектор.
Інгредієнти:
- Крекери - 300 грамів
- Масло вершкове - 100 грамів
- Какао - 1,5 ст.л
- Плитка шоколаду (для бортиків)
- Крем-сир кімнатної температури - 900 грамів
- Цукрова пудра - 150 грамів
- Ванільний цукор - 1 пакетик
- Вершки 33% кімнатної температури - 250 мл
- Желатин - 5 грамів
- Холодна вода — 20 мл
- Шоколад молочний - 250 грамів
- Вершки 33% - 150 мл
- Повітряні кульки - 30 грамів
Спосіб приготування:
1. Крекери подрібнюємо до крихт і змішуємо з какао та розтопленим вершковим маслом;
2. Завчасно окремо замочуємо желатин в холодній воді;
3. Викладаємо шматочки шоколаду по бортиках форми, а на дно засипаємо крекерну масу, пресуючи її склянкою. Ставимо основу в морозильну камеру на 15 хвилин;
Скріншоти
4. Змішуємо крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор та вершки, постійно перемішуючи масу до однорідності;
5. Розтоплюємо желатин та додаємо до нього незначну кількість сирної маси. Перемішуємо та вливаємо суміш до загальної маси крем-сиру;
Скріншоти
6. Дістаємо форму і вливаємо сирну масу всередину. Ставимо торт в морозилку на 15 хвилин;
7. По проходженню часу змішуємо шоколад з гарячими вершками та повітряними кульками. Заливаємо масою торт зверху та ставимо в холодильник на 12 годин.
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