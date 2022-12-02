Неймовірна знахідка: американець знайшов у річці артефакт, якому 11 тисяч років (фото)

Наприкінці жовтня мешканець Міссісіпі виявив рідкісну знахідку вздовж посушливої річки Міссісіпі. Він знайшов скам'янілі щелепи американського лева, який блукав цією місцевістю приблизно 11 тисяч років тому.

Про це відкриття повідомили у виданні Science Alert .

Деталі дивовижної знахідки

Уайлі Превітт, місцевий житель, натрапив на щось схоже на величезний чорний зуб у піску і вирішив взяти знахідку на симпозіум та виставку скам'янілостей та артефактів Міссісіпі 29 жовтня.

Виявилося, що йдеться про Американського лева, більш відомого як Panthera atrox. Ці тварини населяли нашу планету близько 11 тисяч років тому.

"Я одразу міг сказати по зубах, що це фрагмент щелепи хижака, але я навіть не думав, що це належить американському леву", - сказав Превітт.

Вчені повідомляють, що представники цього виду колись вважалися найбільшими тваринами із сімейства котячих на території США. Їхня вага могла досягати близько 400 кілограмів.

За припущеннями вчених, цей супер-хижак мав однотонну шерсть, як і його сучасні нащадки, проте не відомо, чи була у нього грива.

Американець знайшов у річці останки стародавнього лева (фото: sciencealert.com)

Скам'янілість - це відлуння з минулого, виявлене посухою на річці Міссісіпі. До речі, на початку жовтня через низький рівень води біля берегів річки виявилося старе судно, що затонуло.