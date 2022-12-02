Невероятная находка: американец нашел в реке артефакт, которому 11 тысяч лет (фото)

В конце октября житель Миссисипи обнаружил редкую находку вдоль засушливой реки Миссисипи. Он нашел окаменелую челюсть американского льва, который бродил по этой местности примерно 11 тысяч лет назад.

Об этом открытии сообщили в издании Science Alert .

Детали удивительной находки

Уайли Превитт, местный житель, наткнулся на нечто похожее на огромный черный зуб в песке и решил взять находку на симпозиум и выставку окаменелостей и артефактов Миссисипи 29 октября.

Оказалось, что речь идет об Американских львах, более известных как Panthera atrox. Эти животные населяли нашу планету около 11 тысяч лет назад.

"Я сразу мог сказать по зубам, что это фрагмент челюсти хищника, но я даже не думал, что это принадлежит американскому льву", - сказал Превитт.

Ученые сообщают, что представители этого вида когда-то считались самыми большими животными из семейства кошачьих на территории США. Их вес мог достигать около 400 килограмм.

По предположениям ученых, этот супер-хищник имел однотонную шерсть, как и его современные потомки, однако не известно, была ли у него грива.

Американец нашел в реке останки древнего льва (фото: sciencealert.com)

Окаменелость - это отголосок из прошлого, обнаруженный засухой на реке Миссисипи. Кстати, в начале октября из-за низкого уровня воды у берегов реки обнаружилось старое затонувшее судно.