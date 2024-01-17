Неймовірна смакота з лавашу та фаршу: підійде для сніданку чи перекусу

Що вам знадобиться

Тонкий лаваш - 600 г

Курячий фарш - 500 г

Твердий сир - 100 г

Яйця - 2 шт.

Молоко - 2 ст. ложки

Майонез - 2 ст. ложки

Рис - 100 г

Цибуля - 1 шт.

Вершкове масло - 30 мл

Олія - 2 ст. ложки

Томатна паста - 1 ст. ложка

Паприка - 1 ч. ложка

Сухий часник - 1 ч. ложка

Італійські трави - 1 ч. ложка

До свого смаку можна додати дрібно нарізані шампіньйони - 200 г

Як готувати курячі рулети

У сковороді розтоплюємо вершкове масло та олію. Нарізаємо маленьким кубиком цибулю і викладаємо в сковороду разом з курячим фаршем, змішуємо.

Після побіління фаршу солимо його та перчимо, обсмажуємо 5 хвилин. Викладаємо у фарш томатну пасту, сухий часник та італійські трави, змішуємо.

Вливаємо до фаршу 100 мл води, також додаємо заздалегідь відварений рис. Натираємо на великій тертці сир. Знімаємо з вогню начинку та посипаємо сиром, перемішуємо. Викладаємо у начинку майонез, змішуємо.

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Нарізаємо лаваш на маленькі прямокутники, куди викладаємо фарш. Загортаємо начинку в лаваш, підгинаємо кінці усередину.

В окрему миску розбиваємо яйця, виливаємо молоко та збиваємо. Обгортаємо кожен рулет в яєчну суміш і викладаємо на сковороду.

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Обсмажуємо рулети по обидва боки до рум’яної скоринки.

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