Неймовірна смакота з лавашу та фаршу: підійде для сніданку чи перекусу

Зі звичайного лавашу можна приготувати багато смачних страв, які відмінно підійдуть для сніданку, вечері чи перекусу. Це ситні страви, які зігріють та додадуть сил. І найзручніше - з лавашу можна готувати, коли у вас мало часу, а хочеться чогось смачненького.
Як приготувати смажені курячі рулети з лавашу та фаршу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".
До свого смаку можна додати дрібно нарізані шампіньйони - 200 г
У сковороді розтоплюємо вершкове масло та олію. Нарізаємо маленьким кубиком цибулю і викладаємо в сковороду разом з курячим фаршем, змішуємо.
Після побіління фаршу солимо його та перчимо, обсмажуємо 5 хвилин. Викладаємо у фарш томатну пасту, сухий часник та італійські трави, змішуємо.
Вливаємо до фаршу 100 мл води, також додаємо заздалегідь відварений рис. Натираємо на великій тертці сир. Знімаємо з вогню начинку та посипаємо сиром, перемішуємо. Викладаємо у начинку майонез, змішуємо.
Скріншот
Нарізаємо лаваш на маленькі прямокутники, куди викладаємо фарш. Загортаємо начинку в лаваш, підгинаємо кінці усередину.
В окрему миску розбиваємо яйця, виливаємо молоко та збиваємо. Обгортаємо кожен рулет в яєчну суміш і викладаємо на сковороду.
Скриншот
Обсмажуємо рулети по обидва боки до рум’яної скоринки.
Скриншот
До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати макарони з курячими сердечками на вечерю.
А ще писали про те, як готувати картопляно-сирний пиріг.