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Неймовірна смакота з лавашу та фаршу: підійде для сніданку чи перекусу

Курячі рулети з лавашу (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Зі звичайного лавашу можна приготувати багато смачних страв, які відмінно підійдуть для сніданку, вечері чи перекусу. Це ситні страви, які зігріють та додадуть сил. І найзручніше - з лавашу можна готувати, коли у вас мало часу, а хочеться чогось смачненького.

Як приготувати смажені курячі рулети з лавашу та фаршу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".

Що вам знадобиться

  • Тонкий лаваш - 600 г
  • Курячий фарш - 500 г
  • Твердий сир - 100 г
  • Яйця - 2 шт.
  • Молоко - 2 ст. ложки
  • Майонез - 2 ст. ложки
  • Рис - 100 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Вершкове масло - 30 мл
  • Олія - 2 ст. ложки
  • Томатна паста - 1 ст. ложка
  • Паприка - 1 ч. ложка
  • Сухий часник - 1 ч. ложка
  • Італійські трави - 1 ч. ложка

До свого смаку можна додати дрібно нарізані шампіньйони - 200 г

Як готувати курячі рулети

У сковороді розтоплюємо вершкове масло та олію. Нарізаємо маленьким кубиком цибулю і викладаємо в сковороду разом з курячим фаршем, змішуємо.

Після побіління фаршу солимо його та перчимо, обсмажуємо 5 хвилин. Викладаємо у фарш томатну пасту, сухий часник та італійські трави, змішуємо.

Вливаємо до фаршу 100 мл води, також додаємо заздалегідь відварений рис. Натираємо на великій тертці сир. Знімаємо з вогню начинку та посипаємо сиром, перемішуємо. Викладаємо у начинку майонез, змішуємо.

Скріншот

Нарізаємо лаваш на маленькі прямокутники, куди викладаємо фарш. Загортаємо начинку в лаваш, підгинаємо кінці усередину.

В окрему миску розбиваємо яйця, виливаємо молоко та збиваємо. Обгортаємо кожен рулет в яєчну суміш і викладаємо на сковороду.

Скриншот

Обсмажуємо рулети по обидва боки до рум’яної скоринки.

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До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати макарони з курячими сердечками на вечерю.

А ще писали про те, як готувати картопляно-сирний пиріг.

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