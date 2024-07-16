"Неймовірна драма за 40 секунд": Анатоліч висміяв Повалій, яка зрадила Україну (відео)
Анатолій Анатоліч прокоментував інтерв'ю запроданки Таїсії Повалій російським ЗМІ, де вона здивувала порцією чергових абсурдних заяв. Зокрема, шоумен висміяв зрадницьку позицію артистки та у соцмережах запропонував підписникам пройти невеличкий "тест".
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ведучого.
Що написав Анатоліч
Знаменитість оприлюднив у своєму блозі ролик, де Повалій пригадала один випадок під Верховною Радою під час свого життя ще в Україні. Так, коли вона почула слова "Слава Україні", то вирішила промовчати і знайти чорний хід, аби швидко змінити місце свого перебування.
На запитання ведучої про те, що було б, якби виконавиця після цього поверталася тією ж дорогою, Таїсія заявила, що тоді вже "депутатів кидали до сміттєвих баків".
Своєю чергою Анатоліч запропонував українцям відповісти на кілька запитань "тесту":
- "Чи хотіли тебе закинути в сміттєвий бак?
- Чи треба мовчати, коли чуєш "Слава України"?
- Чи знаєш ти таємний хід під Верховною Радою?
- Чи є в тебе дует з неприємним чєловєчком на ім'я Коля (не Тищенко)?
- Чи знаєш ти, які на смак яєчки Януковича?
- Чи ти стара нікому не потрібна колишня народна артистка України, яку таскають по рос**ськім каналам, щоб показати "другіх укрАінцев"?".
"Якщо хоча б один пункт у вас "Так", то треба задуматись над своїм життям", - також зауважив він.
Відео зі співачкою Анатоліч підписав словами: "Неймовірна драма за 40 секунд".
В іншому пості ведучий висміяв виконавицю через її зізнання у прихильності до Януковича. У тому ж інтерв’ю вона вирішила заявити, що "український стрижень йде родом з Донбасу".
Реакція мережі
У коментарях юзери підкреслили, що Повалій - з тих українців, які вже давно забули про свою національність:
- "Я одного не розумію, вони коли попадають на болота, що у них стається з мізками? Їх чимось кормлять, труять, колять чи що?!"
- "Вона хвора чи прикидається?"
- "Забула звідки вона родом і свою національність теж забула. Забудемо і ми"
- "То їй і місце на смітнику".
Тим часом Харчишин емоційно звернувся до українців, які починають просувати в інфопростір проросійські наративи.
А сестра Софії Ротару Ауріка висловилася про чоловіків-втікачів.