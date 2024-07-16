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"Неймовірна драма за 40 секунд": Анатоліч висміяв Повалій, яка зрадила Україну (відео)

Вівторок 16 липня 2024 15:36
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"Неймовірна драма за 40 секунд": Анатоліч висміяв Повалій, яка зрадила Україну (відео) Анатолій Анатоліч і Таїсія Повалій (Фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Анатолій Анатоліч прокоментував інтерв'ю запроданки Таїсії Повалій російським ЗМІ, де вона здивувала порцією чергових абсурдних заяв. Зокрема, шоумен висміяв зрадницьку позицію артистки та у соцмережах запропонував підписникам пройти невеличкий "тест".

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ведучого.

Що написав Анатоліч

Знаменитість оприлюднив у своєму блозі ролик, де Повалій пригадала один випадок під Верховною Радою під час свого життя ще в Україні. Так, коли вона почула слова "Слава Україні", то вирішила промовчати і знайти чорний хід, аби швидко змінити місце свого перебування.

На запитання ведучої про те, що було б, якби виконавиця після цього поверталася тією ж дорогою, Таїсія заявила, що тоді вже "депутатів кидали до сміттєвих баків".

Своєю чергою Анатоліч запропонував українцям відповісти на кілька запитань "тесту":

  • "Чи хотіли тебе закинути в сміттєвий бак?
  • Чи треба мовчати, коли чуєш "Слава України"?
  • Чи знаєш ти таємний хід під Верховною Радою?
  • Чи є в тебе дует з неприємним чєловєчком на ім'я Коля (не Тищенко)?
  • Чи знаєш ти, які на смак яєчки Януковича?
  • Чи ти стара нікому не потрібна колишня народна артистка України, яку таскають по рос**ськім каналам, щоб показати "другіх укрАінцев"?".

"Якщо хоча б один пункт у вас "Так", то треба задуматись над своїм життям", - також зауважив він.

Відео зі співачкою Анатоліч підписав словами: "Неймовірна драма за 40 секунд".

В іншому пості ведучий висміяв виконавицю через її зізнання у прихильності до Януковича. У тому ж інтерв’ю вона вирішила заявити, що "український стрижень йде родом з Донбасу".

Реакція мережі

У коментарях юзери підкреслили, що Повалій - з тих українців, які вже давно забули про свою національність:

  • "Я одного не розумію, вони коли попадають на болота, що у них стається з мізками? Їх чимось кормлять, труять, колять чи що?!"
  • "Вона хвора чи прикидається?"
  • "Забула звідки вона родом і свою національність теж забула. Забудемо і ми"
  • "То їй і місце на смітнику".

Тим часом Харчишин емоційно звернувся до українців, які починають просувати в інфопростір проросійські наративи.

А сестра Софії Ротару Ауріка висловилася про чоловіків-втікачів.

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Анатолій Анатоліч Таісія Повалій Зірки шоу-бізнесу
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