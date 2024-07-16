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"Невероятная драма за 40 секунд": Анатолич высмеял Повалий, которая предала Украину (видео)

Вторник 16 июля 2024 15:36
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"Невероятная драма за 40 секунд": Анатолич высмеял Повалий, которая предала Украину (видео) Анатолий Анатолич и Таисия Повалий (Фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Любовь Блажко

Анатолий Анатолич прокомментировал интервью запроданки Таисии Повалий российским СМИ, где она удивляла порцией очередных абсурдных заявлений. В частности, шоумен высмеял предательскую позицию артистки и в соцсетях предложил подписчикам пройти небольшой "тест".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущего.

Что написал Анатолич

Знаменитость обнародовал в своем блоге ролик, где Повалий вспомнила один случай под Верховной Радой в период своей жизни еще в Украине. Так, когда она услышала слова "Слава Украине", то решила промолчать и найти черный ход, чтобы быстро изменить место своего пребывания.

На вопрос ведущей о том, что было бы, если бы исполнительница после этого возвращалась той же дорогой, Таисия заявила, что тогда уже "депутатов кидали в мусорные баки".

В свою очередь Анатолич предложил украинцам ответить на несколько вопросов "теста":

  • "Хотели ли тебя забросить в мусорный бак?
  • Нужно ли молчать, когда слышишь "Слава Украине"?
  • Знаешь ли ты тайный ход под Верховной Радой?
  • Есть ли у тебя дуэт с неприятным человеком по имени Коля (не Тищенко)?
  • Знаешь ли ты, какие по вкусу яички Януковича?
  • Или ты старая никому не нужная бывшая народная артистка Украины, которую таскают по российским каналам, чтобы показать "других украинцев"?

"Если хотя бы один пункт у вас "Да", то нужно задуматься над своей жизнью", - заметил он.

Видео с певицей Анатолич подписал словами: "Невероятная драма за 40 секунд".

В другом посте ведущий высмеял исполнительницу из-за ее признаний в любви к Януковичу. В том же интервью она решила заявить, что "украинский стержень идет родом из Донбасса".

Реакция сети

В комментариях юзеры подчеркнули, что Повалий - из тех украинцев, которые уже давно забыли о своей национальности:

  • "Я одного не понимаю, они когда попадают на болота, что у них происходит с мозгами? Их чем-то кормят, травят, колят или что?!"
  • "Она больная или притворяется?"
  • "Забыла откуда она родом и свою национальность тоже забыла. Забудем и мы"
  • "Так ей и место на мусорнике".

Тем временем Харчишин эмоционально обратился к украинцам, которые начинают продвигать в инфопространство пророссийские нарративы.

А сестра Софии Ротару Аурика высказалась о мужчинах-беглецах.

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