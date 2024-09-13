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В неї тапали всі. Одна з найпопулярніших ігор усіх часів повертається на iOS та Android через 10 років

Фанати кажуть, що перезапустять гру на iOS та Android (фото: Reddit)
Автор: Павло Колеснік

Група фанатів оголосила про повернення знаменитої гри Flappy Bird. Вони отримали права на неї та планують випустити оновлену версію на Android та iOS у 2025 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Однак неясно, чи є оригінальний творець Flappy Bird, Дунгуен Нгуєн, частиною повторного запуску гри. Flappy Bird Foundation заявила, що набула права на гру у Gametech, LLC, яка не пов'язана з Нгуєном.

Після раптового закриття Flappy Bird у 2014 році клони почали наповнювати магазини додатків, тоді як компанії намагалися захопити його товарний знак. Незважаючи на те, що Нгуєн висловив інтерес до повторного запуску гри в той час, правила App Store від Apple могли завадити йому це зробити.

Згідно з правилами, розробники втрачають право власності на назву додатка, коли вони видаляють їйого, і вони не можуть повторно запустити його під тим самим ім'ям, якщо інший розробник використовує його.

Хоча нова гра буде включати в себе оригінального персонажа Flappy Bird, майбутні оновлення будуть представляти нові ігрові режими, персонажів і "масивні багатокористувацькі випробування".

Новий веб-сайт Flappy Bird показує, чого ми можемо очікувати, з новим режимом "суперники", де ви можете кинути виклик 99 гравцям, та іншим, у якому ви стріляєте птахами через баскетбольні кільця. Є також кілька нових персонажів, таких як Peng пінгвін Peng і райдужний мохак-спортивний Quirky.

 

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