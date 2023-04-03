"Невже дійсно так ви не любите Україну?" Скандал через зірваний з могили Героя прапор наберає обертів

На Одещині у селі Шевченкове Кілійської громади зловмисники зірвали прапор з могили 22-річного воїна Руслана Ніколенка, який загинув торік у жовтні, захищаючи Херсонську область.

Про це повідомила сестра загиблого Аліна Акчибаш у Facebook .

Що відомо про інцидент

"Що ж це за монстри живуть пліч-о-пліч з нами. Мій братик захищаючи вас, ваших дітей, матерів, втратив своє життя. Невже дійсно так ви не любите Україну? Так валіть в Росію", - написала Аліна.

Про те, що зловмисник вночі зриває прапор із могили воїна стало відомо 2 квітня.

У цю ж ніч начебто затримали вандалів. Втім офіційного підтвердження ще нема.

"Знаю зі слів чоловіка, що зловили п’яних покидьків біля могили Героя. Викликали поліцію. Який висновок зробили слідчі - мені не відомо. Щоб не було пліток, треба дочекатися висновку правоохоронних органів", - написала місцева жителька Альона Остапенко.

Могила Руслана Ніколенка (фото: Facebook/Аліна Акчибаш)

Якщо вину зловмисників доведуть, то за статтями за наругу над могилою і наругу над державними символами передбачене покарання обмеження волі на строк від 4 до 5 років або позбавлення волі від 4 до 7 років.

Яка реакція суспільства

У коментарях до посту сестри загиблого люди пишуть, що прапор із могили воїна знімають не вперше. Хтось це зробив одразу після похорону.

Люди обурені, дехто навіть радить встановити камеру спостереження на кладовищі...

"Не розумію таких людей, воїн віддав своє життя заради того, щоб ми були в спокої, а якісь нелюди зривають прапор. Я дуже вдячна Руслану, що захищав до останнього свою країну, тому коли я приходжу до своїх рідних на кладовище, ставлю квіти на його могилу і дякую, що він захищав Україну", - пише Ілона Чернявська.

Жителі Кілійської громади скаржаться, що випадки зривання прапорів на могилах захисників не поодинокі.

У лютому в Кілії хтось зняв національний стяг з могили Героя Дениса Мокана, який у жовтні 2022 року загинув на Херсонщині.

Більше того, фанатів "руского міра" багато хто знає в лице.

"Я перед самою війною зайшла в магазин в селі. І там одна поважна пані, яка живе в нашому селі вже дуже давно, так розпиналась проти України, що мол, її "тошнит, когда слышит слово Украина" і т. д. А сама живе (і не погано живе), заробляє гроші, має бізнес в Кілії", - розповідає Лідія Чумаченко.

До слова, зараз на могилі Руслана Ніколенка знову встановили український прапор.