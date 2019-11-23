Невозможно понять и принять: Зеленская в День памяти жертв голодоморов обратилась к украинцам

Елена Зеленская в День памяти жертв голодоморов в Украине призналась, что не в состоянии понять и принять шокирующие данные о миллионах жертв из-за искусственно созданного голода в первой половине ХХ века на украинской земле. Первая леди в Киеве 23 ноября - в день общенациональной скорби - приняла участие в мероприятиях в память о погибших.

Жена президента Владимира Зеленского в своем Instagram призвала граждан зажечь свечу возле окна сегодня вечером, как дань памяти и символ молитвы о каждом из миллионов умерших в то время.

Владимир и Елена Зеленские и топ-политики в мероприятиях ко Дню памяти жертв Голодоморов (Фото: РБК-Украина)

"26 человек ежеминутно - столько погибало от искусственного голода. Исчезали не только семьи, но и целые деревни... "Значение этих слов и масштабы цифр из статьи на сайте Музея Голодомора парализуют", - написала она.

Зеленская назвала голодоморы "целенаправленным и циничным уничтожением моего народа".

В День памяти жертв Голодомора украинцы зажигают свечи и лампадки (Фото: РБК-Украина)

Голодомор в Украине 1932-1933 годов официально признали геноцидом украинского народа 16 стран. Ряд государств в официальных обращениях осудили Голодомор как акт уничтожения человечества, совершенное тоталитарным сталинским режимом, или почтили память его жертв.

День памяти жертв Голодомора отмечается каждую четвертую субботу ноября (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Мы продолжим делать все, чтобы ни 86 лет, которые прошли, ни десятилетия позорного замалчивания трагедии, не стерли памяти украинцевй, не ослабили нашей скорби, и чтобы как можно больше людей во всем мире разделили ее с нами", - говорится в публикации.

В комментариях к посту пользователи сети также вспоминают жертв голодоморов и рассказывают истории, как трагедия коснулась их родных и близких.

Господи, спаси и сохрани! Вечная память усопшим и Царствие Небесное!

Вечная память погибшим;

Это ужасно... как это вообще возможно... люди против людей... сколько таких нелюдей носит Земля...

Моя мама родилась в 1933 году, год голодомора, и имея всего 10 месяцев, умирает мама (моя бабушка), а через две недели и отец, оставив трое детей. Огромное чудо, что моя мамка выжила... Очень жаль невинных людей. На Буковине была и вторая волна голодомора, 39-40 года, вот за период мама очень много рассказывала. Не дай Бог никому, никогда не знать, что такое голод...

Скрин комментариев (instagram.com/olenazelenska_official)