Невістка Бекхемів Нікола Пельтц показала, як схожа на свою маму (фото)

Пельтц зачаровує шанувальників не лише своїми талантами, а й тонкою вродою, а ще й родинними фото з мамою.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль невістки Вікторії та Девіда Бекхемів.

Нікола Пельтц показала фотографії з мамою

Акторка та дружина Брукліна Бекхема Нікола показала свою схожість з мамою на нових фотокартках. Жінки дуже подібні й це одразу, якщо подивитися на маму Ніколи Клаудію Хаффнер Пельтц.

Нікола не часто ділиться фотографіями зі своєю родиною, але дівчина виклала фотокартки з матусею, бо вітала її з Днем народження.

З цієї нагоди на чорно-білих фото Нікола позує зі своєю мамою, яка ніжно обіймає її. По фото помітно, що мати та донька дуже близькі та сході. Нікола та Клаудія одягнули у чорні брючні костюми та постали у холі готелю.

Нікола Пельтц з мамою (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

"З днем народження, моя чудова мама. Я не знаю, хто я без тебе. Ти мій земний ангел, я так тебе люблю", - ніжно підписала світлини Пельтц.

Мамі Ніколи виповнилося 69 років, але виглядає жінка значно молодше. Можна сказати, що виглядає вона немов сестра Ніколи. Вони обидві мають чарівну посмішку та відкритий погляд.

Відомо, що Клаудія Хеффнер Пельтц колишня модель і є третьою дружиною мільярдера та одного з найбагатших людей світу Нельсона Пельтца. Модельна кар’єра Клаудії завершилася відразу після весілля, коли вона народила вісьмох дітей і присвятила себе їхньому вихованню.

Нікола Пельтц з мамою (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)