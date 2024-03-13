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Невестка Бекхэмов Никола Пельтц показала, как похожа на свою маму (фото)

Среда 13 марта 2024 19:16
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Невестка Бекхэмов Никола Пельтц показала, как похожа на свою маму (фото) Никола Пельц вместе с Викторией Бекхэмом (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)
Автор: Юлия Любченко

Пельтц очаровывает почитателей не только своими талантами, но и тонкой красотой, но и семейными фото с мамой.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль невестки Виктории и Дэвида Бекхэма.

Никола Пельтц показала фотографии с мамой

Актриса и жена Бруклина Бекхэма Никола показала свое сходство с мамой на новых фотографиях. Женщины очень похожи и сразу, если посмотреть на маму Никогда Клаудию Хаффнер Пельтц.

Никола не часто делится фотографиями со своей семьей, но девушка выложила фотографии с мамочкой, потому что поздравляла ее с Днем рождения.

По этому случаю на черно-белых фото Никола позирует со своей нежно обнимающей ее мамой. По фото видно, что мать и дочь очень близки и на востоке. Никола и Клаудия одели в черные брючные костюмы и предстали в холле гостиницы.

Невестка Бекхэмов Никола Пельтц показала, как похожа на свою маму (фото)

Никола Пельтц с мамой (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

"С днем рождения, моя замечательная мама. Я не знаю, кто я без тебя. Ты мой земной ангел, я так тебя люблю", - нежно подписала фото Пельтц.

Маме Никогда исполнилось 69 лет, но выглядит женщина гораздо моложе. Можно сказать, что выглядит она как сестра Никогда. Они обе имеют волшебную улыбку и открытый взгляд.

Известно, что Клаудия Хеффнер Пельтц была бывшей моделью и является третьей женой миллиардера и одного из самых богатых людей мира Нельсона Пельтца. Модельная карьера Клаудии завершилась сразу после свадьбы, когда она родила восьмерых детей и посвятила себя их воспитанию.

Невестка Бекхэмов Никола Пельтц показала, как похожа на свою маму (фото)

Никола Пельтц с мамой (фото: instagram.com/nicolaannepeltzbeckham)

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