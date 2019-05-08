Невимовна втрата: на Приазовье погиб командир десантно-штурмового отделения (фото)

У погибшего бойца осталась жена и дочка
В зоне ООС погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, командир десантно-штурмового отделения, старшина Коваль Владимир Валентинович. Об этом сообщили на странице "79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев" в социальной сети Facebook.
Сообщается, что Коваль Владимир Валентинович погиб в результате прицельного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ночью, 8 мая. Завязался двухсторонний бой, и боец получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.
Владимир Коваль был уроженцем Хмельницкой области. У него осталась жена и дочь.
Владимир Коваль погиб 8 мая (facebook.com/79AMBUA)
"Неописуемая утрата угнетает, вызывает злость и слезы, не позволит нам сложить оружие. Наше совместное дело будет продолжено. Командование десантно-штурмовых войск и командование военной части выражают сочувствие родным и близким погибшего воина. Вечная Слава и память Герою!", - сказано в сообщении.
К словам сочувствия присоединились также и пользователи социальной сети.
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