Невеста Павлика опубликовала имя их будущего сына: певец очень удивился

25-летняя невеста певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова готовится к свадьбе с исполнителем, который намного старше нее. Мало того, концертный директор Павлика уже придумала и имя для их будущего сына. Правда, сам 54-летний Виктор об этом еще не знает.

Так, Екатерина опубликовала на своей странице в Instagram видео исполнения песни Владимира Высоцкого "Кони привередливые" Еленой Ваенгой и Людмилой Соколовой.

Под видео Екатерина написала неоднозначный пост.

"Я плачу! Меня разрывает чувство счастья вырасти и знать наизусть ваши песни, Владимир Семенович! Мой сын Миша, будет знать их наизусть и надеюсь, когда-нибудь испытает такие же чувства. Как удивительно построен мир. Кто-то приходит на Землю и проникает сквозь столетия и миллионы душ. А кто-то проживает свою жизнь бесследно...", — написала Екатерина.

В комментариях Виктор Павлик очень удивился и спросил Екатерину: "Майкл?".

На что она ответила ему: "Моше". Судя по всему, Екатерина решила удивить жениха также и чувством юмора.

Скриншот комментариев (Instagram)

Как мы ранее писали, молодая невеста Виктора Павлика, 25-летняя Екатерина Репьяхова активно готовится к свадьбе с возлюбленным и уже примеряет подвенечные платья.