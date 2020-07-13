Невеста в коме, а жених погиб: детали жуткого ДТП под Харьковом

Жуткое ДТП в харьковской области (Коллаж РБК-Украина)

В Харьковской области водитель сбил двух молодых людей и уехал с места ДТП

В Харьковской области произошла жуткая трагедия по вине водителя, который превысил скорость. Он сбил молодую пару, которая стояла возле своего автомобиля и разговаривала с друзьями. Молодой человек погиб, а девушка впала в кому и получила травмы, которые на всю оставшуюся жизнь сделали ее инвалидом.

Трагедия произошла в селе Глушковка Харьковской области. Молодая пара на следующий день после свадьбы пригласила друзей в местное кафе на небольшую вечеринку. В какой-то момент они вышли на улицу, чтобы поговорить с гостями и их сбил автомобиль, который летел на большой скорости. Детали сообщает издание "Экспресс".

"Невеста и ее близкий друг стояли на дороге, разговаривали. В это время автомобиль Opel Cadett, который двигался со скоростью 135 км/в час, совершил маневр и вылетел на встречную полосу, сбив двух людей. В результате ДТП мужчина от травм умер в больнице, а женщина долгое время находилась в коме. Теперь она периодически проходит лечение, является особой с инвалидностью первой группы навечно", - рассказала адвокат потерпевших Людмила Воронцова.

Выяснилось, что за рулем был многодетный отец, который живет с потерпевшими в одном селе и зарабатывает перевозкой пассажиров. Вместо того чтобы оказать первую помощь, как того требуют Правила дорожного движения, он даже не остановился и уехал с места происшествия.

"Сначала водитель не признавал своей вины, убеждал, что у него якобы украли автомобиль. По факту кражи полиция начала криминальное расследование. После многих экспертиз и следственных действий выяснилось, что кражи не было. Тогда подозреваемый сознался в своем участии в ДТП", - добавила адвокат.

На суде водитель говорил, что скорость нарушил совсем незначительно, дорога не освещалась. Он увидел людей на дороге только после того, как поравнялся с другим автомобилем и включил дальний свет. Избежать столкновения у него не было технической возможности. После совершения наезда не остановился, так как испугался. Вину водитель признал только в том, что покинул место аварии.

Жена погибшего рассказала, что увидела, как обе жертвы ДТП перелетели через машину и упали на асфальт. Женщина была без сознания, мужчина – в сознании. Их забрала машина скорой помощи, но утром в больнице мужчина скончался.

Как сообщила одна из свидетельниц, водитель метров за 300 пытался притормозить. Подумала, что он собирается кого-то высадить, но машина продолжила движение и не доезжая 100 метров до места аварии, водитель снова прибавил скорость.

"Как рассказали на судебном заседании потерпевшие и свидетели, этот водитель, которого уже привлекали к ответственности за ДТП, часто пугал пешеходов, которые переходили через дорогу или находились на проезжей части, направляя машину в их сторону. Видно, что и в этот раз хотел напугать", - отметила Воронцова.

Водителя признали виновным и определили наказание в виде лишения свободы на 7 лет с запретом управлять транспортными средствами на 3 года. Также суд вынес решение о компенсации в пользу пострадавших в сумме 1 миллиона 800 тысяч гривен морального ущерба и около 70 тысяч гривен на судовой процесс.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны новые детали жуткого ДТП под Киевом, в котором погибла семья.