Наречена в комі, а хлопець загинув: деталі жахливої ДТП під Харковом

Жахлива ДТП в харківській області (Колаж РБК-Україна)

У Харківській області водій збив двох молодих людей і поїхав з місця ДТП

У Харківській області сталася страшна трагедія з вини водія, який перевищив швидкість. Він збив молоду пару, яка стояла біля свого автомобіля і розмовляла з друзями. Молодий чоловік загинув, а дівчина впала в кому та отримала травми, які на все життя зробили її інвалідом.

Трагедія сталася в селі Глушківка Харківської області. Молода пара на наступний день після весілля запросила друзів в місцеве кафе на невелику вечірку. У якийсь момент вони вийшли на вулицю, щоб поговорити з гостями та їх збив автомобіль, який летів на великій швидкості. Деталі повідомляє видання "Експрес".

"Наречена і її близький друг стояли на дорозі, розмовляли. У цей час автомобіль Opel Cadett, який рухався зі швидкістю 135 км/год, здійснив маневр і вилетів на зустрічну смугу, збив двох людей. В результаті ДТП чоловік від травм помер у лікарні, а жінка довгий час перебувала в комі. Тепер вона періодично проходить лікування, є особою з інвалідністю першої групи довічно", - розповіла адвокат потерпілих Людмила Воронцова.

З'ясувалося, що за кермом був багатодітний батько, який живе з потерпілими в одному селі та заробляє перевезенням пасажирів. Замість того, щоб надати першу допомогу, як того вимагають Правила дорожнього руху, він навіть не зупинився і поїхав з місця події.

"Спочатку водій не визнавав своєї провини, переконував, що у нього нібито вкрали автомобіль. За фактом крадіжки поліція почала кримінальне розслідування. Після багатьох експертиз та слідчих дій з'ясувалося, що крадіжки не було. Тоді підозрюваний зізнався у своїй участі в ДТП", - додала адвокат.

На суді водій говорив, що швидкість порушив зовсім незначно, дорога не висвітлювалася. Він побачив людей на дорозі тільки після того, як порівнявся з іншим автомобілем і включив дальнє світло. Уникнути зіткнення у нього не було технічної можливості. Після скоєння наїзду не зупинився, бо злякався. Провину водій визнав лише в тому, що покинув місце аварії.

Дружина загиблого розповіла, що побачила, як обидві жертви ДТП перелетіли через машину і впали на асфальт. Жінка була без свідомості, чоловік – у свідомості. Їх забрала машина швидкої допомоги, але вранці в лікарні чоловік помер.

Як повідомила одна зі свідків, водій метрів за 300 намагався пригальмувати. Подумала, що він збирається когось висадити, але машина продовжила рух і не доїжджаючи 100 метрів до місця аварії, водій знову додав швидкість.

"Як розповіли на судовому засіданні потерпілі та свідки, цей водій, якого вже притягували до відповідальності за ДТП, часто лякав пішоходів, які переходили через дорогу або перебували на проїжджій частині, спрямовуючи машину в їх бік. Видно, що і в цей раз хотів налякати", - зазначила Воронцова.

Водія визнали винним і визначили покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років із забороною керувати транспортними засобами на 3 роки. Також суд виніс рішення про компенсації на користь постраждалих в сумі 1 мільйона 800 тисяч гривень моральної шкоди та близько 70 тисяч гривень на судовий процес.

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