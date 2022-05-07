ru ua
Сб, 07 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Невероятные Украинцы: жительница Ирпеня рассказала о замечательном поступке соседей

Новина українською →
Ирпень, Суббота 07 мая 2022 15:52
Невероятные Украинцы: жительница Ирпеня рассказала о замечательном поступке соседей В Ирпене дюди спрятали технику и ценные вещи соседей от оккупантов (Коллаж РБК-УКраина)
Автор: Анна Шиканова

Жительница Ирпеня рассказала, что ее соседи совершили невероятный поступок. Они тихонечко пробрались в ее дом, спрятали все ценные вещи и мелкую технику. А разбитые окна заклеили.

Об этом рассказали в Telegram-канале Bucha-Live со ссылкой на Татьяну Давиденко.

По словам женщины, она вернулась в свой дом в Ирпене через два месяца после начала войны и сначала была очень шокирована.

"Заходишь через 2 месяца домой в Ирпене, а там всю технику украли. Мы так подумали… увидев, на первый взгляд, что нет ни техники, ни ничего ценного. Все бросали, как было…", - пишет Давиденко.

Однако выяснилось, что соседи пришли к ней домой и все аккуратно спрятали - ценные вещи, мелкую технику и даже сбережения.

"Но на самом деле кто-то пришел к нам домой и спрятал ценные вещи, представляете? Представьте, зашли через разбитое окно, сняли телевизор со стены, положили его на диван и сверху подушками, чтобы никто не увидел. Мелкую технику в детскую кроватку и пледом прикрыли. Робот-пылесос в шкафу. Заклеили окна, и даже не взяли продукты из холодильника. И Тимофея деньги, которые подарили на день рождения!" – добавила жительница Ирпеня.

Она шокирована поступком своих соседей, до слез и очень благодарна тому, кто уберег ее имущество.

"Я до сих пор не могу поверить. Украинцы – Вы невероятные. Спасибо, незнакомец, надеюсь, что ты и твои родные в безопасности. Молюсь за тебя и всю нашу Украину", - поблагодарила Татьяна Давиденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцев поразила невероятная история владельца автомобилей в Киеве.

А также мы рассказывали трогательную историю о спасении 8-летнего мальчика и его собаки Ады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирпень
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)