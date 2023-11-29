Невдачі увірвуться в життя чотирьох знаків Зодіаку вже на початку грудня

Риби

У грудні вам точно варто остерігатися тих, хто плете інтриги. Постарайтеся не вплутуватися в скандали і тримайте на відстані тих, хто спробує дізнатися про ваші секрети. І якщо ви впораєтеся з цим завданням, невдачі вас не потурбують.

Спостерігайте за всім з боку. Не втручайтеся в конфлікти і не намагайтеся допомогти тим, хто постійно натрапляє на ті самі граблі. Сконцентруйтеся на собі та своїх успіхах.

Рак

Вам точно варто попрацювати над довірою. Не влаштовуйте сцени ревнощів своїй другій половинці, інакше все закінчиться дуже погано. Крім цього, вам варто збавити оберти на роботі, так у вас з'явиться більше часу для коханої людини.

Не намагайтеся встигнути все й одразу. Уповільніть темп і насолоджуйтесь кожним моментом свого життя. Вам не варто доводити свою правоту та сперечатися з начальством.

Лев

Початок грудня принесе вам неприємності. Ви можете втратити роботу і навіть залишитися без грошей. Все через те, що ви часто перекладаєте відповідальність на інших і вірите у свою невразливість.

Вам варто попрацювати над власними помилками. Подумайте, що це не дає вам рухатися вперед. І якщо ви знайдете причину своїх невдач, то точно зможете її усунути.

Стрілець

Перший місяць зими здасться вам початком чорної смуги. В один момент усе ніби почне валитися з рук. Однак вам варто відпустити негатив та ігнорувати джерела смутку.

Якщо ви зумієте поставити себе на перше місце і навчитеся усуватись від того, що змушує вас думати про погане, смуга тотальної катастрофи закінчиться. Настав час навчитися піклуватися про себе.