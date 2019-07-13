Неужели мужчинам это нравится? Лобода ужаснула внешним видом

Светлана Лобода опубликовала в соцсети новое фото и была жестко раскритикована пользователями за внешний вид. Соответствующее фото певица разместила в Instagram.

Лобода любит эпатировать и удивлять своих фанатов, однако зачастую ее образы кажутся вульгарными, а внешний вид постепенно меняется до неузнаваемости.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Образ Лободы был неоднозначно воспринят поклонниками. Многие заметили, что внешность у нее вызывающая. К тому же, до пластических операций звезда выглядела лучше:

Вся перекачанная. А где же натуральность и нежность девушки?Неужели мужчинам это нравится?

Лобода, а Вас часто узнают на улице?

На транса похожа, жуть.

Лошадь.

А мне не нравится это фото.

Стрелки перебор.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что Лобода вляпалась в скандал с украденным фото.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода трогательно призналась в любви важному мужчине.

К слову, недавно Светлана Лобода впервые за долгое время показала фото своей младшей дочери Тильды.