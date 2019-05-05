Був незручний владі: моторошні подробиці побиття журналіста в Черкасах

Колаж РБК-Україна

Справа про побиття журналіста обросла несподіваними деталями

4 травня в Черкасах побили журналіста Вадима Комарова. Чоловіка, що стікав кров'ю, виявили перехожі, які й викликали швидку. Колега Вадима прокоментував ситуацію, передають Факти.

Як відомо, журналісту проломили череп. У лікарні його прооперували, проте Вадим все ще в комі, й скільки часу він пробуде в такому стані - невідомо.

"Він у реанімації і до нього нікого не пускають. Лікарі не дають прогнозів. Кажуть тільки, що це важка травма. Наскільки мені відомо, уламки черепа потрапили в мозок і там утворилися дві гематоми. Під час двогодинної операції лікарі ці гематоми видалили. Реаніматологи сказали, що поки Вадима будуть тримати у стані коми, і це, швидше за все, надовго. Можливо, не на один місяць. Але надія є. Шанси вижити - більше 50 відсотків", - зазначив колега потерпілого Валерій Макєєв.

У Черкасах побили журналіста Вадима Комарова (ілюстративне фото: pixabay.com)

Відзначається, що поряд з місцем, де це сталося, є магазини, в яких можуть бути камери відеоспостереження, що допоможе прояснити справу.

Також є відомості, що Вадим готував матеріал і йому не вистачало одного документа, який він збирався забрати в поліції. Це була копія довідки про психічне захворювання місцевого чиновника, одного з керівників міста. Вадим з'ясував, що раніше цей чоловік проходив по одній кримінальній справі. Його взяли правоохоронні органи, але він уникнув покарання завдяки довідці про те, що він нібито психічно хворий і є через те неосудним.

На даний момент ця людина займає високий пост, керує найважливішим у місті напрямком. Вадим збирався отримати цю довідку і тут же розголосити справу. Планував опублікувати матеріал 4 травня. І в цей же день був побитий.

"Я точно можу сказати, що він був незручний місцевій владі. Він не боявся відкрито заявляти про їх цинізм, абсолютний непрофесіоналізм, корупцію", - зазначив Валерій Макеєв.

До речі, це вже не перший напад на Вадима. Кілька років тому його побили, що також було пов'язано з його журналістською діяльністю.

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