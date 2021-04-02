Неудачно пошутили на 1 апреля: в Брюсселе толпа людей едва не разнесла полицию

В Брюсселе первоапрельская шутка обернулась массовым протестом и столкновением с полицией. Правоохранителям пришлось применить водометы, чтобы разогнать людей по домам.

1 апреля несколько тысяч людей собрались в парке Брюсселя на анонсированный концерт. О мероприятии сообщили в Facebook, и вечеринка называлась La Boum. Организаторы заявили о проведении международного музыкального фестиваля и участии всемирно известных диджеев.

На сообщение откликнулось несколько десятков тысяч бельгийцев и о своем намерении посетить мероприятие сообщили более 50 тысяч пользователей. Большинство посетителей парка не соблюдали социальную дистанцию и были без защитных масок.

Но выяснилось, что это была первоапрельская шутка. Тем более, что в Бельгии сейчас введен карантин, который предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий и собраний.

На толпу людей в одном из центральных парков отреагировала полиция. Несколько сотен правоохранителей прибыли в парк со спецтехникой и попросили людей разойтись. Однако люди расходится не желали.

Полиция объявила в громкоговорители, что нарушителей будут штрафовать: "Внимание! Будьте осторожны – полиция очистит территорию, присутствующих людей будут штрафовать!"

В Брюсселе первоапрельская шутка привела к массовым беспорядкам (Фото: Getty Images)

Но и это не помогло, люди категорически не хотели расходиться. Тогда силовикам пришлось применить угрозу, и они начали разгонять людей и использовали для этого водометы.

Противостояние между людьми и полицией длилось около 5 часов и было зафиксировано несколько стычек с правоохранителями. Люди начали бросаться в них бутылками и фаерами.

22 человека было арестовано и несколько десятков получили повреждения.

В Брюсселе первоапрельская шутка привела к массовым беспорядкам