Невдало пожартували на 1 квітня: у Брюсселі натовп людей ледь не розніс поліцію

У Брюсселі першоквітневий жарт обернувся масовим протестом і зіткненням з поліцією. Правоохоронцям довелося застосувати водомети, щоб розігнати людей по хатах.

1 квітня кілька тисяч людей зібралися в парку Брюсселя на анонсований концерт. Про подію повідомили в Facebook, і вечірка називалася La Boum. Організатори заявили про проведення міжнародного музичного фестивалю та участь всесвітньо відомих діджеїв.

На повідомлення відгукнулося кілька десятків тисяч бельгійців і про свій намір відвідати захід повідомили понад 50 тисяч користувачів. Більшість відвідувачів парку не дотримувалися соціальної дистанції та були без захисних масок.

Але з'ясувалося, що це був першоквітневий жарт. Тим більше, що в Бельгії зараз введено карантин, який передбачає заборону на проведення масових заходів і зборів.

На натовп людей в одному з центральних парків відреагувала поліція. Кілька сотень правоохоронців прибули в парк зі спецтехнікою і попросили людей розійтися. Однак люди розходиться не бажали.

Поліція оголосила в гучномовці, що порушників штрафуватимуть: "Увага! Будьте обережні – поліція очистить територію, присутніх людей будуть штрафувати!"

В Брюсселі першоквітневий жарт призвів до масових заворушень (Фото: Getty Images)

Але і це не допомогло, люди категорично не хотіли розходитися. Тоді силовикам довелося застосувати загрозу, і вони почали розганяти людей і використовували для цього водомети.

Протистояння між людьми та поліцією тривало близько 5 годин і було зафіксовано кілька сутичок з правоохоронцями. Люди почали кидатися в них пляшками та фаєрами.

22 людини було заарештовано і кілька десятків отримали пошкодження.

В Брюсселі першоквітневий жарт призвів до масових заворушень