У Netflix появился украинский язык: люди требуют большего

Netflix просят создать для своего контента дубляж и субтитры на украинском языке. Недавно американский стриминговый сервис уже добавил украинские субтитры к сериям первого сезона шоу Fuller House, и сейчас любители кино призвали расширить опцию и для всей или хотя бы самой популярной медиапродукции.

Для этих целей украинские пользователи Netflix создали петицию на сайте Change.org, которая уж набрала 20 тысяч подписей из необходимых 25-ти.

Автор документа Виктор Безвидходько считает, что украинские субтитры следует добавить ко всему или хотя бы к большей части контента на Netflix Ukraine и Amazon.

"Потому что в Украине, как и в других странах, есть люди с нарушениями слуха. Тем не менее, Dub и VO являются самыми популярными в Украине. Начиная с 1991 года более 20 тысяч (по моим грубым оценкам) фильмам, шоу и т.д. были озвучены и дублированы на украинском языке", - написал он.

Также энтузиаст опубликовал комментарий от популярного социального новостного сайта reddit.com: "Я бы порекомендовал (для развлечения) смотреть сериалы и фильмы, дублированные на украинском языке, они абсолютно удивительны и забавны для носителей языка, и я почти всегда выберу украинский даб вместо русского, если у меня есть вариант. Классика - "Альф", "Симпсоны".

"Лично я (и, думаю, многие из тех, кто подпишет петицию) готов платить за содержание Netflix или Amazon, но только, если он будет иметь украинское закадровое озвучивание или дублирование и украинские субтитры. То есть это действительно будет Netflix Ukraine как в Польше - Netflix Is Now Truly Polish", - написал он.

Автор петиции уверен, что украинское дублирование или закадровое озвучивание способно принести компаниям прибыль.

Кроме того, Безвидходько привел пример одного из самых популярных в Украине сайта EX.UA, который был закрыт несколько лет назад.

"В нем было около 15 тысяч фильмов с украинским Dub или VO. До 90-95% этого контента нельзя купить легально на украинских аудиотреках. Вот почему Netflix и Amazon имеют огромный потенциал. Пожалуйста, не тратьте его впустую", - призвал он.

Ранее мы писали о том, когда в Украине откроют кинотеатры во время карантина и что покажут этим летом.

Добавим, что недавно сообщалось, за что снимают и как продают украинское кино.