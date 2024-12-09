Несподіваний спалах на Сонці викликав сильну магнітну бурю: як вберегти своє здоров'я

Що викликає магнітні бурі

На Сонці регулярно стаються численні вибухи та спалахи, які провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність дуже швидко рухатися у просторі.

Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають сонячними або магнітними бурями.

Усі бурі - різні, вони можуть бути малопомітними, помірними, сильними та дуже потужними. Кожна буря маю своє класифікацію і відповідно - наслідки.

Люди на Землі можуть відчувати переважно потужні та сильні бурі, які класифікують як бурі Х-класу або бурі червоного рівня з К-індексом вище 5. Інколи відчуваються також і помірні бурі.

Переважно наслідками магнітних бур стає погіршення самопочуття людини, головні болі, а ще - порушення роботи супутників, радіозв'язку, GPRS, мобільного зв'язку.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними науковців, Сонце раптом прокинулося від сну через імпульсивний сонячний спалах класу Х, найпотужніший клас сонячних спалахів. Виверження почалося в області сонячної плями 3912 і пік прийшовся на ранок 8 грудня. Процес супроводжувався корональним викидом маси (СМЕ) - великим шлейфом магнітного поля та плазми від Сонця.

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, магнітна буря почалася в неділю ввечері, 8 грудня з помірних позначок і досягла показників червоного рівня в понеділок, 9 грудня.

Потужно штормити буде до кінця дня і можливо ще вночі, а у вівторок, 10 грудня, магнітна буря трохи піде на спад.

Спеціалісти прогнозують, що потужний геошторм зачепить Землю на заході й швидкі потоки сонячного вітру можуть погнати ще далі. 10-11 грудня очікуються помірна магнітна буря, яка до вечора середи стане слабкою.

Варто пам'ятати, що усі прогнози фахівців - попередні, адже передбачити сонячну активність та усі викиди та спалахи - неможливо. Точні дати та інтенсивність бур можуть змінюватися залежно від активності Сонця.

Як магнітна буря впливає на людину

Щороку вчені всього світу проводять дослідження на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність та самопочуття людини. Частина цих досліджень підтверджує такий зв'язок і показує, що у дні магнітних бур люди частіше жаліються на погіршення самопочуття та звертаються до лікарів. У людей, які більш чутливі до геомагнітної активності, спостерігаються схожі симптоми.

Також доведено, що магнітна буря впливає на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення тривожності, дратівливість, зниження концентрації та працездатності.

На що скаржаться найчастіше:

Головний біль

Мігрень

Туман в голові

Порушення концентрації

Швидка втома

Зниження працездатності

Слабкість

Сильна сонливість

Стрибки артеріального тиску

Зміни настрою

Дратівливість

Агресія

Підвищена тривожність

Апатія

Депресивні стани

Проблем з серцево-судинною системою

Біль у м'язах

Нудота

Як вберегти організм та його підтримати

Більшість лікарів мають загальні рекомендації про те, як допомогти організму в дні магнітних бур. Вони наголошують, що потрібно дотримуватися нормального режиму дня, повноцінно харчуватися та спати не менш 7-9 годин на добу.

Крім того:

Лягати та прокидатися щодня в один й той самий час

Додавати у їжу овочі, фрукти, зелень

Обирати легку, але поживну їжу

Дотримуватися водного балансу

Не пити: каву, енергетики

Не їсти: жирну, гостру, шкідливу їду

Відмовитися від: алкоголю та сигарет

Гуляти на свіжому повітрі не менш 30 хвилин

Провітрювати приміщення двічі в день

Робити зарядку зранку

Приймати контрастний душ

Відпочивати

Знизити психоемоційне навантаження

Перед сном займатися спокійними справами

Уникати сварок та стресів

Якщо самопочуття погіршується або викликає занепокоєння - звертатися за допомогою до лікаря.