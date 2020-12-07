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Несмотря на карантин в ночном клубе Киева "гудели" полтысячи тусовщиков

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 12:39
Несмотря на карантин в ночном клубе Киева "гудели" полтысячи тусовщиков
В Киеве в ночном клубе находились одновременно 500 человек (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве, несмотря на запрет массовых собраний и работы увеселительных заведений до 22.00, веселились в клубе около полутысячи человек. Это произошло на выходных в заведении под названием FIFTY. Hip-Hop & R'n'B Club по адрес ул. Антоновича, 50.

Как сообщает Госпотребслужба на Facebook, в ночные часы в Киеве сотрудниками Главного управления Госпродпотребслужбы совместно с Департаментом муниципальной безопасности КГГА выявлены нарушения карантинных мероприятий.

Отмечается, что в "злачном" заведении находились около 500 человек. Специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве составили протокол и закрыли клуб.

"Материалы о правонарушениях переданы в Голосеевское УП ГУНП в Киеве для внесения материалов в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК Украины в отношении должностных лиц этого развлекательного заведения", - сообщили на странице.

Несмотря на карантин в ночном клубе Киева &quot;гудели&quot; полтысячи тусовщиковНесмотря на карантин в ночном клубе Киева &quot;гудели&quot; полтысячи тусовщиковВ Киеве в заведении тусовались около 500 человек (фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)

Как мы писали ранее, Кабинет министров готовит меры по введению более жесткого карантина в Украине. Ограничения разрабатываются с учетом мнения местных властей.

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