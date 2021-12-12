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Несколько ударов подряд: в ближайшую неделю Землю накроют магнитные бури

Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в ближайшую неделю могут сильно ухудшить здоровье жителей планеты. Ожидается подряд несколько серьезных ударов средней и сильной интенсивности.

Когда Землю накроют магнитные бури и как можно помочь организму в такие дни – читайте в Styler.

Магнитные бури возникают в результате взаимодействия возмущенных потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли.

Геомагнитные колебания могут сильно влиять на самочувствие человека, а сильные бури даже нарушать работу электрических приборов.

Когда ожидаются магнитные бури

Первая магнитная буря средней интенсивности накроет Землю уже в понедельник, 13 декабря. Уровень этой бури достигнет Кр4, а значит, ухудшение самочувствия будет незначительным.

Сильная магнитная буря ожидается в пятницу, 17 декабря. Эта буря достигнет 5-го уровня, уровня G1. А это значит, что ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди на планете.

Эта буря будет затяжная и ее воздействие начнет чувствоваться в четверг, 16 декабря. А на спад она пойдет только в воскресенье, 19 декабря.

Магнитные бури в декабре 2021

Какие нарушения может вызвать магнитная буря

Магнитные бури в первую очередь действуют на людей с метеозависмостью, хроническими заболеваниями и на людей преклонного возраста.

При сильных магнитных колебаниях ухудшение здоровья может быть и у абсолютно здоровых людей.

Какие могут быть симптомы:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Сонливость
  • Апатия
  • Снижение концентрации внимания
  • Бессонница
  • Раздражительность
  • Агрессия
  • Повышенная эмоциональность
  • Депрессивные состояния
  • Обострение хронических заболеваний
  • Перепады давления
  • Нарушение обычного сердечного ритма
  • Ломота в суставах
  • Тошнота
  • Потеря аппетита

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В такие дни нужно строго соблюдать привычный график дня и обязательно полноценно отдыхать ночью – не менее 7-8 часов.

Утром можно принять контрастный душ и сделать физическую зарядку.

Эмоциональные и физические нагрузки лучше сократить. От дальних поездок стоит отказаться.

В рационе нужно избегать острой, жирной, соленой пищи. От алкоголя стоит отказаться.

Кофе желательно заменить травяными чаями и пить больше жидкости.

Желательно совершить прогулку на свежем воздухе и по возможности – выехать на природу.

Физические занятия в спортзале можно заменить плаванием.

Вечером можно принять расслабляющую ванну, почитать книгу и послушать легкую музыку – это поможет быстрее уснуть.

В такие дни нужно контролировать свои эмоции, не спускать гнев на близких, избегать стрессов, не ввязываться в конфликты и споры.

Людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям нужно больше отдыхать, не перенапрягаться и держать под руками необходимые лекарства.

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