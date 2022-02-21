Неприятный сюрприз. Как новые разработки косметолога Марии Федчук могут навредить клиентам

Несмотря на то, что украинская beauty-индустрия весьма развита, а услугами косметологов пользуются не только звезды шоу-бизнеса, но и топ-политики, до сих пор остаются нерешенными ряд законодательных и нормативно-правовых вопросов, связанных с регулированием этой отрасли. Это дает возможность недобросовестным людям, работающим в этой сфере, продвигать сомнительные услуги.

В прошлом году в контексте этого не раз писали о косметологе, тренере международной компании Allergan Aesthetics и владелице дистрибьюторской компании " М.Д.А. Украина " Марии Федчук . Однако отсутствие системы наказания за подобные злоупотребления приводит к тому, их количество увеличивается. О том, какие угрозы могут ожидать клиентов салонов красоты в ближайшее время, – читайте в нашем материале.

В прошлом году в контексте этого не раз писали о косметологе, тренере международной компании Allergan Aesthetics и владелице дистрибьюторской компании "М.Д.А. Украина" Марии Федчук. Однако отсутствие системы наказания за подобные злоупотребления приводит к тому, их количество увеличивается. О том, какие угрозы могут ожидать клиентов салонов красоты в ближайшее время, – читайте в нашем материале.

Любой профессиональный врач и косметолог, которые дорожит своей репутацией скажет вам – нельзя работать на несертифицированном оборудовании и с непроверенными препаратами. Это аксиома для специалистов, которые ответственно относятся к своей работе, жизни и здоровью клиентов.

Журналисты уже писали, что осенью прошлого года Мария Федчук начала выдавать за свою уникальную разработку клон популярной безинъекционной косметологической процедуры Dermadrop, немецкого концерна Meddrop GmbH. Тогда же появилась информация, что немецкая компания готовит исковое заявление к Федчук о нарушении патента.

Но ведь не менее важно, что препараты и оборудование, которое собирается использовать Федчук в своих процедурах – не сертифицированы в Украине. Проще говоря – они могут быть опасны для ее клиентов.

Когда эти вещи стали достоянием общественности, казалось, что риски для посетителей косметологических клиник должны сойти на нет. Кроме того, на фоне этих скандалов и исков из компании ушла финансовая директор Ольга Демченко, которая и сама фигурировала в уголовном деле, связанном с финансовыми махинациями в компании.

Вскоре после того, как в информационном поле внимание к этому скандалу затихло, начало выясняться, что Мария Федчук не отказалась от планов продвигать в Украине чужие наработки под своим именем. А соответственно – и использовать не проверенное оборудование.

"Я работаю над новыми продуктами с ведущими учеными и врачами по всему миру. Я готовлю к запуску еще нескольких важных в своей жизни проектов", - заявила она.

Кроме того, не так давно в ее Instagram начали появляться фотографии и сториз с новыми технологиями.

Первая - это технология HYDRODROP, которая оказалась клоном популярной безинъекционной косметологической процедуре Dermadrop, немецкого концерна Meddrop GmbH, из-за чего сейчас немцы судятся с Федчук за нарушение патента.

Вторая - это технология горячей плазмы. Федчук в течение какого-то времени уже проводит соответствующие процедуры на аппарате корейского производителя PLASMA BT. Одним из последствий процедуры может быть ожог кожного покрова.

Также сейчас она продвигает "собственную" разработку HYDROPLASMA.

Эта технология также еще не прошла необходимых проверок, клинических исследований и никем не сертифицирована. Более того, учитывая историю с HYDRODROP, есть риск, что проводить ее будут на китайских аппаратах.

Надо отметить, что в профессиональных кругах к технологии горячей плазмы и так весьма неоднозначное отношение, так как повреждение ткани идет неконтролируемо. Некоторые даже называют ее "лазером для бедных", подразумевая, что такие процедуры используют те, кто не может позволить себе безопасный аппарат. Таким образом, риски для потенциальных клиентов огромные.

Третья технология из "ноу-хау" Федчук – радиоволновой лифтинг (RFлифтинг). Этой технологии уже более 20 лет, и она широко известна в мире. Однако эта известность сыграла с ней злую шутку – рынок заполонили некачественные китайские аппараты, которые фактически дискредитировали эту методику и обрушили цены на процедуры из-за неэффективности и осложнений после использования этих аппаратов.

По неподтвержденной информации, Федчук может закупить несколько десятков, а возможно даже больше сотни аппаратов производства китайской компании Guangzhou Maxwell Beauty Technology Co., Ltd., на которых и будет проводить свои процедуры.

Еще раз подчеркнем, что сертификацию в Украине эти аппараты не проходили. То есть, фактически их использование создает прямую угрозу жизни и здоровью людей. Как уже говорилось выше, процедуры, которые собираются на них проводить могут не просто как-то абстрактно навредить, а сжечь кожу и привести к другим необратимым изменениям.

Безусловно, профессионалы, дорожащие своей репутацией, вряд ли согласятся внедрять у себя непроверенные инновации. Да и цена может многих отпугнуть – учитывая, что закупка одного аппарата обойдется Федчук в 1 500 долларов. По словам отдельных представителей косметологических клиник, им уже поступают предложения купить эти аппараты у "М.Д.А. Украина" за 12 000 долларов.

Отсюда вывод: клиентам косметологических клиник нужно будет очень осторожно относиться к предложениям всяческих ноу-хау, безинъекционных anti-age процедур. И, безусловно, требовать сертификаты на оборудование и препараты. Ведь результаты использования этой техники непредсказуемы, как и их влияние на ваше здоровье.

Чтобы разобраться, что можно сделать в такой ситуации, мы обратились к профильным специалистам. И все они настаивают: использование несертифицированного оборудования – это огромная угроза для пациентов.

"Даже обычная инъекция витаминов может иметь последствия, и специалист, проводящий ее – должен иметь медицинское образование и знать, как действовать, а препараты и оборудование - иметь все необходимые разрешения. Отсутствие какого-либо из этих компонентов – это риск для здоровья и даже жизни получающего услугу", - подчеркивает замглавы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева.

Она советует потребителям запрашивать все необходимые документы на оборудование и препараты, а также узнавать есть ли медицинское образование у косметолога. Если же сертификация оборудования отсутствует – подавать жалобу в Госпотребслужбу.

Таким образом, единственное, что остается клиентам косметологических клиник – тщательно проверять услуги, которые им предлагают и особо обращать внимание тех из них, которые проводятся на китайском оборудовании.