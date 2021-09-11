Неприятности могут сигнализировать о хорошем: самые невероятные приметы

Вы разлили сладкий чай

Не спешите расстраиваться, так как это хороший знак. Он предвещает благополучное разрешение сложной ситуации. Прежде чем вытирать лужу – присмотритесь к ней. Если появилась пенка – ждите финансовых поступлений. Если есть пузырьки – вас ждет свидание с любимым человеком.

Вы порвали шнурок

Порванный шнурок перед выходом из дома – это неприятно, но оказывается и это знак свыше. У вас появится возможность приобрести то, о чем вы давно мечтали. Перед тем как завязать порванный шнурок, загадайте желание, и оно сбудется.

Вы разбили посуду

Наши бабушки всегда говорили, что посуда бьется к счастью. И они были правы, так как звук битой посуды способен отпугивать злых духов. Если разбилась чашка – ждите приятных новостей от людей, с которыми давно не общались. Если блюдце – скоро будет встреча со старым другом. Если расколотили чайник – ждите в гости дальних родственников.

Вы промокли до нитки под дождем

Плохая погода может застать врасплох кого угодно и где угодно. И оказывается, это сулит вам успех. Если промокла вместе с вами ваша сумка – удачно решите рабочие вопросы. Если дождь застал вас перед дальней поездкой – она станет удачной и будет много впечатлений.

Вы потеряли кошелек

Такая ситуация не может не огорчить. Но помните, что с древних времен говорили, что вернется в два раза больше, чем вы потеряли. Потеря кошелька говорит о том, что у вас появится возможность заработать или, вернут старый долг. Если вы потеряли кошелек самостоятельно, то скажите: "Ушли, вернитесь и друзей пригласите". Если кошелек украли – не вздумайте звать обратно, привлечете неприятности.

Какие еще забавные приметы существуют: