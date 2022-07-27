Неполезны и опасны: врач разнесла мифы о "бабушкиных" средствах лечения волос

Существует множество советов относительно того, как отрастить длинные и блестящие волосы, особенно если из блестящих на голове только лысина.

В ход идет все, что может простимулировать спящие волосяные луговицы, улучшить местное кровообращение и т.д.

И все перечные настойки и болтанки, тертый лук, разнообразные масла не только недейственные, но и очень вредны.