ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Неполезны и опасны: врач разнесла мифы о "бабушкиных" средствах лечения волос

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 09:15
Неполезны и опасны: врач разнесла мифы о "бабушкиных" средствах лечения волос Фото: Народные средства для лечения волос совершенно неполезны (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Существует множество советов относительно того, как отрастить длинные и блестящие волосы, особенно если из блестящих на голове только лысина.

В ход идет все, что может простимулировать спящие волосяные луговицы, улучшить местное кровообращение и т.д.

И все перечные настойки и болтанки, тертый лук, разнообразные масла не только недейственные, но и очень вредны.

Об этом украинцам рассказала доказательный врач-дерматолог Ирина Власенко.

Почему "бабушкины методы" вредны

С такими народными методами лечения алопеции сильно возрастает риск контактного дерматита. А он только усиливает выпадение и без того слабых волос.

Очень упорные пациенты могут получить химический ожог кожи, что приводит к формированию рубцов (а на рубцах уже ничего не растет). Поэтому не надо думать, что жжет – значит работает.

Масла для волос (кунжутные, конопляные, касторовые и другие), которыми девушки намазывают волосы - тоже не работают. Дело в том, что все полезное не проникает в волосы и не обогащает их, а во-вторых, их невероятно трудно вымыть, а кожа головы становится еще более масляной. Поэтому здесь также больше вреда, чем гипотетической полезности.

Почему натуральная косметика не так уж хороша

Помните, что натуральная косметика содержит гораздо больше аллергенов и раздражающих веществ, чем средства профессиональных линеек. Есть вероятность получить аллергическую реакцию, которую вы будете лечить.

Врач отметила, что не стоит заниматься самолечением, в случае проблемы - нужно обращаться только к специалисту.

Неполезны и опасны: врач разнесла мифы о &quot;бабушкиных&quot; средствах лечения волосНародные средства для лечения волос не работают (фото: Ирина Власенко)

Ранее трихолог рассказывала, как правильно выбирать расческу.

Также мы писали, как мыть голову без вреда волосам.

Читайте РБК-Украина в Google News
волосы
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь