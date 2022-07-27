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Некорисні і небезпечні: лікар рознесла міфи про "бабусині" засоби лікування волосся

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Середа 27 липня 2022 09:15
Некорисні і небезпечні: лікар рознесла міфи про "бабусині" засоби лікування волосся Фото: народні засоби для лікування волосся абсолютно некорисні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Існує безліч порад щодо того, як відростити довге і блискуче волосся, особливо якщо з блискучих на голові тільки лисина. У хід йде все, що може простимулювати сплячі волосяні луковиці, поліпшити місцевий кровообіг і т. п. І всі перцеві настоянки і бовтанки, тертий лук, різноманітні масла не тільки недієві, але і дуже шкідливі.

Про це українцям розповіла лікар-дерматолог Ірина Власенко.

Чому "бабусині методи" шкідливі

З такими народними методами лікування алопеції сильно зростає ризик контактного дерматиту. А він тільки підсилює випадання і без того слабкого волосся.

Дуже наполегливі пацієнти можуть отримати хімічний опік шкіри, що призводить до формування рубців (а на рубцях вже нічого не росте). Тому не треба думати, що пече – значить працює.

Масла для волосся (кунжутні, конопляні, касторові та інші), якими дівчата намазують волосся - теж не працюють. Справа в тому, що все корисне не проникає в волосся і не збагачує їх, а по-друге, їх неймовірно важко вимити, а шкіра голови стає ще більш масляною. Тому тут також більше шкоди, ніж гіпотетичної корисності.

Чому натуральна косметика не така вже хороша

Пам'ятайте, що натуральна косметика містить набагато більше алергенів і дратівливих речовин, ніж засоби професійних лінійок. Є ймовірність отримати алергічну реакцію, яку ви будете лікувати.

Лікар зазначила, що не варто займатися самолікуванням, в разі проблеми - потрібно звертатися тільки до фахівця.

Некорисні і небезпечні: лікар рознесла міфи про &quot;бабусині&quot; засоби лікування волоссяНародні засоби для лікування волосся не працюють (фото: Ірина Власенко)

Раніше трихолог розповідала, як правильно вибирати гребінець.

Також ми писали, як мити голову без шкоди волоссю.

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