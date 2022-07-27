Некорисні і небезпечні: лікар рознесла міфи про "бабусині" засоби лікування волосся
Існує безліч порад щодо того, як відростити довге і блискуче волосся, особливо якщо з блискучих на голові тільки лисина. У хід йде все, що може простимулювати сплячі волосяні луковиці, поліпшити місцевий кровообіг і т. п. І всі перцеві настоянки і бовтанки, тертий лук, різноманітні масла не тільки недієві, але і дуже шкідливі.
Про це українцям розповіла лікар-дерматолог Ірина Власенко.
Чому "бабусині методи" шкідливі
З такими народними методами лікування алопеції сильно зростає ризик контактного дерматиту. А він тільки підсилює випадання і без того слабкого волосся.
Дуже наполегливі пацієнти можуть отримати хімічний опік шкіри, що призводить до формування рубців (а на рубцях вже нічого не росте). Тому не треба думати, що пече – значить працює.
Масла для волосся (кунжутні, конопляні, касторові та інші), якими дівчата намазують волосся - теж не працюють. Справа в тому, що все корисне не проникає в волосся і не збагачує їх, а по-друге, їх неймовірно важко вимити, а шкіра голови стає ще більш масляною. Тому тут також більше шкоди, ніж гіпотетичної корисності.
Чому натуральна косметика не така вже хороша
Пам'ятайте, що натуральна косметика містить набагато більше алергенів і дратівливих речовин, ніж засоби професійних лінійок. Є ймовірність отримати алергічну реакцію, яку ви будете лікувати.
Лікар зазначила, що не варто займатися самолікуванням, в разі проблеми - потрібно звертатися тільки до фахівця.
Народні засоби для лікування волосся не працюють (фото: Ірина Власенко)
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