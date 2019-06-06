Жуткий ливень чуть не разрушил целый город под Одессой (видео)

Сначала в ночь с 4 на 5 июня удару стихии подверглась Балта, а вот в ночь на 6 июня в Подольске прошёл сильный дождь с крупным градом. Шокирующие снимки опубликовал "Наблюдатель".

В Балте прошёл сильнейший ливень, который превратил городские улицы и площади в реки и озёра.

Видео: (facebook.com/balinform)

К слову, местным коммунальщикам пришлось откачивать воду из нескольких подтопленных домов, когда вода схлынула, оставив после себя груды мусора и земли.

Фото: (http://nabludatel.od.ua)

На дорогах за пределами города сложилась еще более неприятная ситуация: часть из них завалена мусором и ветками упавших деревьев. Мэрия Балты уже обратилась к областному руководству за помощью в восстановлении проезда по пригородным дорогам.

Фото: (http://nabludatel.od.ua)

В Подольске прошёл сильный дождь с крупным градом, который достигал 10 миллиметров. По словам местных, это чревато серьёзным ущербом для сельского хозяйства - в первую очередь, плодовых деревьев.

Фото: (http://nabludatel.od.ua)

Как сообщалось ранее, 1 июня под Днепром во время фестиваля Kozak Fest из-за страшного урагана, который обрушился на село Желтоалександровка, погиб один человек.

Также недавно в сети показали видео подтопленных районов возле Мукачево Закарпатской области, которое было снято с высоты птичьего полета.