Неожиданный поворот: ученые знали о коронавирусе задолго до эпидемии

Коронавирус был найден задолго до эпидемии (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус был найден за 5 лет до эпидемии

Коронавирус был найден задолго до эпидемии – в 2015 году. Ученые зафиксировали появление штамма SHC014-CoV тяжелого острого респираторного синдрома и опубликовали текст исследования еще 9 ноября 2015 года. По данным ученых, он был распространен именно у летучих мышей. Еще тогда исследователи заявили о его потенциально опасном влиянии на человечество.

Как стало известно, еще в 2015 году началось изучение штамма вируса, который сейчас назвали Covid-19. Эта информация опубликована в старейшем и очень авторитетном английском научном журнале Nature.

По информации издания, учеными был обнаружен штамм коронавируса задолго до эпидемии. Они еще тогда изучали возможность заболевания SARS-подобным вирусом SHC014-CoV, который циркулирует в популяциях китайских подковообразных летучих мышей

"Оценка имеющихся иммунотерапевтических и профилактических методов на основе атипичной пневмонии выявила низкую эффективность. Как моноклональные антитела, так и вакцинные подходы не смогли нейтрализовать и защитить от инфекции CoV с использованием нового спайкового белка. Наша работа предполагает потенциальный риск повторного возникновения штампов от вирусов, циркулирующих в настоящее время в популяциях рукокрылых", - говорится в сообщении 2015 года.

В своем исследовании ученые предупреждали о том, что из-за распространения вируса могут начаться тяжелые экономические проблемы во всем мире. Также исследователи предсказали пандемию.

"Хотя меры общественного здравоохранения смогли остановить вспышку SARS-CoV недавние метагеномные исследования выявили последовательности тесно связанные с SARS-подобных вирусов, циркулирующих в популяциях китайских рукокрылых, которые могут представлять собой будущую угрозу. Тем не менее, данные о последовательности обеспечивают только минимальную информацию для идентификации и подготовки к будущим препандемическим вирусам", - добавили исследователи.

Напомним, что врачи назвали новые способы защиты от коронавируса.

Ранее в Китае завершили клинические исследования препарата от коронавируса.