Несподіваний поворот: вчені знали про коронавирусе задовго до епідемії

Коронавірус був знайдений задовго до епідемії (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус був знайдений за 5 років до епідемії

Коронавірус був знайдений задовго до епідемії – у 2015 році. Вчені зафіксували поява штаму SHC014-CoV важкого гострого респіраторного синдрому та опублікували текст дослідження ще 9 листопада 2015 року. За даними вчених, він був поширений саме у летючих мишей. Ще тоді дослідники заявили про його потенційно небезпечний вплив на людство.

Як стало відомо, ще у 2015 році почалося вивчення штаму вірусу, який зараз назвали Covid-19. Ця інформація опублікована у найстарішому і дуже авторитетному англійському науковому журналі Nature.

За інформацією видання, ученими був виявлений штам коронавіруса задовго до епідемії. Вони ще тоді вивчали можливість захворювання на SARS-подібним вірусом SHC014-CoV, який циркулює в популяціях китайських підковоподібних кажанів.

"Оцінка наявних імунотерапевтичних та профілактичних методів на основі атипової пневмонії виявила низьку ефективність. Як моноклональні антитіла, так і вакцинні підходи не змогли нейтралізувати та захистити від інфекції CoV з використанням нового спайкового білка. Наша робота передбачає потенційний ризик повторного виникнення штампів від вірусів, що циркулюють зараз у популяції рукокрилих", - йдеться в повідомленні 2015 року.

У своєму дослідженні вчені попереджали про те, що через поширення вірусу можуть початися важкі економічні проблеми в усьому світі. Також дослідники передбачили пандемію.

"Хоча заходи громадського здоров'я змогли зупинити спалах SARS-CoV недавні метагеномні дослідження виявили послідовності тісно пов'язані з SARS-подібними вірусами, що циркулюють в популяціях китайських рукокрилих, які можуть являти собою майбутню загрозу. З усім тим, дані про послідовність забезпечують тільки мінімальну інформацію для ідентифікації та підготовки до майбутніх препандемічних вірусів", - додали дослідники.

Нагадаємо, що лікарі назвали нові способи захисту від коронавіруса.

Раніше у Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавіруса.