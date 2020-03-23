ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Несподіваний поворот: вчені знали про коронавирусе задовго до епідемії

STYLERКоронавірус    23.03.2020 - 07:31
Несподіваний поворот: вчені знали про коронавирусе задовго до епідемії
Коронавірус був знайдений задовго до епідемії (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус був знайдений за 5 років до епідемії

Коронавірус був знайдений задовго до епідемії – у 2015 році. Вчені зафіксували поява штаму SHC014-CoV важкого гострого респіраторного синдрому та опублікували текст дослідження ще 9 листопада 2015 року. За даними вчених, він був поширений саме у летючих мишей. Ще тоді дослідники заявили про його потенційно небезпечний вплив на людство.

Як стало відомо, ще у 2015 році почалося вивчення штаму вірусу, який зараз назвали Covid-19. Ця інформація опублікована у найстарішому і дуже авторитетному англійському науковому журналі Nature.

За інформацією видання, ученими був виявлений штам коронавіруса задовго до епідемії. Вони ще тоді вивчали можливість захворювання на SARS-подібним вірусом SHC014-CoV, який циркулює в популяціях китайських підковоподібних кажанів.

"Оцінка наявних імунотерапевтичних та профілактичних методів на основі атипової пневмонії виявила низьку ефективність. Як моноклональні антитіла, так і вакцинні підходи не змогли нейтралізувати та захистити від інфекції CoV з використанням нового спайкового білка. Наша робота передбачає потенційний ризик повторного виникнення штампів від вірусів, що циркулюють зараз у популяції рукокрилих", - йдеться в повідомленні 2015 року.

У своєму дослідженні вчені попереджали про те, що через поширення вірусу можуть початися важкі економічні проблеми в усьому світі. Також дослідники передбачили пандемію.

"Хоча заходи громадського здоров'я змогли зупинити спалах SARS-CoV недавні метагеномні дослідження виявили послідовності тісно пов'язані з SARS-подібними вірусами, що циркулюють в популяціях китайських рукокрилих, які можуть являти собою майбутню загрозу. З усім тим, дані про послідовність забезпечують тільки мінімальну інформацію для ідентифікації та підготовки до майбутніх препандемічних вірусів", - додали дослідники.

Нагадаємо, що лікарі назвали нові способи захисту від коронавіруса.

Раніше у Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавіруса.

Одужавший від коронавіруса українець розповів всю правду про лікування і хворобу Карантин здатен знищити бізнес швидше за COVID-19: з’явився негативний прогноз
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся