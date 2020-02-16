Неожиданно: в Украине составили рейтинг самых востребованных профессий в 2020

Работа в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Рейтинг самых востребованных профессий в Украине возглавляют инженерные специальности

В Украине составили рейтинг самых востребованных профессий в 2020 году на внутреннем рынке труда. Топ наиболее востребованных специальностей составили в Государственном центре занятости Минсоцполитики. По данным из списка, в Украине не хватает швей, слесарей и электромонтеров.

Профессии, указанные в рейтинге Государственного центра занятости, на данный момент пользуются самым большим спросом среди работодателей в Украине. В списке лидируют рабочие квалификации, среди которых операторы заправочных станций, монтеры путей, токари, трактористы, электрогазосварщики, слесари, электромонтеры, каменщики и маляры.

"Также востребованы работники сферы услуг (продавцы, повара, охранники, официанты)", – указано в официальном сообщении.

Сфера услуг в Украине нуждается в помощниках воспитателей, младших медицинских сестрах, пекарях, барменах, социальных работниках и парикмахерах.

"Стабильно высоким остается спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы – бухгалтеров, врачей, воспитателей, фармацевтов", – сообщают в Государственном центре занятости.

К слову, наблюдается спрос на учителей, провизоров и инженеров разных отраслей.

В Центре также сообщают, что среди профессий с низкой квалификацией подсобные рабочие, грузчики, уборщики, дворники, укладчики-упаковщики, кладовщики, сторожи и работники кухни. При этом на сайте Государственного центра занятости указано, что наибольший спрос на рабочие руки существует в Киевской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, что ранее шахтеры Угледара заявили о "наплевательском" отношении властей к себе.