Неожиданно! Многодетная мама станет участницей "Танцев со звездами"

Ольга Фреймут признается, что танцевальные способности у нее очень скромные (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймут будет танцевать в 4 сезоне популярного шоу на 1+1

Телеведущая Ольга Фреймут станет участницей четвертого сезона проекта "Танцы со звездами" на 1+1. Она получила танцевальный вызов #танціззіркамиchallengе от Арама Арзуманяна.

"Когда я с кем-то знакомлюсь, мне говорят, что в жизни "я не такая строгая и холодная, как на экране". В танцах невозможно изображать из себя того, кем ты не являешься. Я хочу, чтобы зрители увидели меня такой, какой знают меня мой муж и дети. Настоящей. И неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре. За это время стала многодетной мамой, основала издательство, пробовала себя в телевизионных шоу, которые, к сожалению, не совсем понравились моим поклонникам", - призналась звезда.

Появление в "Танцах со звездами", говорит Фреймут, - это возможность по-новому представиться перед ее зрителями.

"Это своеобразное "признание в любви" им за все эти годы поддержки и веры в меня. Если я смогу танцевать, я смогу все”, - прокомментировала телеведущая.

Кто именно станет партнером Ольги на паркете в новом сезоне танцевального шоу, узнаем вскоре.

Ольга Фреймут будет танцевать в шоу на 1+1 (фото: instagram.com/freimutolia)

Заметим, что уже известны имена всех звездных участников нового сезона "Танцев со звездами". Ими стали: Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос, Тарас Цымбалюк, Юлия Санина, Слава Каминская, Дмитрий Танкович, Alyona Alyona, Позитив, Сергей Танчинец, Сергей Мельник, Арам Арзуманян и, собственно, Ольга Фреймут.

Ранее были открыты имена судей, которые будут оценивать танцевальные способности звездных участников. Это Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис.

Напомним, недавно Ольга Фреймут растрогала кадрами с мужем и дочкой с отдыха в Турции.

Также Фреймут раскрыла секреты своего стиля, который отличается изысканностью и элегантностью.