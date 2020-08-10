Несподівано! Багатодітна мама стане учасницею "Танців з зірками"

Ольга Фреймут зізнається, що танцювальні здібності у неї дуже скромні (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймут буде танцювати в 4 сезоні популярного шоу на 1+1

Телеведуча Ольга Фреймут стане учасницею четвертого сезону проекту "Танці з зірками" на 1+1. Вона отримала танцювальний виклик #танціззіркамиchallengе від Арама Арзуманяна.

"Коли я з кимось знайомлюся, мені кажуть, що в житті "я не така строга та холодна, як на екрані". У танцях неможливо вдавати з себе того, ким ти не є. Я хочу, щоб глядачі побачили мене такою, якою знають мене мій чоловік та діти. Справжньою. І байдуже, що мої хореографічні дані скромні. Я давно не була в кадрі. За цей час стала багатодітною мамою, заснувала видавництво, пробувала себе в телевізійних шоу, які, на жаль, не зовсім сподобалися моїм шанувальникам", - зізналася зірка.

Поява в "Танцях з зірками", каже Фреймут, - це можливість по-новому представитися перед її глядачами.

"Це своєрідне "зізнання в коханні" їм за всі ці роки підтримки та віри в мене. Якщо я зможу танцювати, я зможу все”, - прокоментувала телеведуча.

Хто саме стане партнером Ольги на паркеті у новому сезоні танцювального шоу, дізнаємось незабаром.

Ольга Фреймут танцюватиме у шоу на 1+1 (фото: instagram.com/freimutolia)

Зауважимо, що вже відомі імена всіх зіркових учасників нового сезону "Танців з зірками". Ними стали: Олег Винник, Надія Мейхер, Санта Дімопулос, Тарас Цимбалюк, Юлія Саніна, Слава Камінська, Дмитро Танковіч, Alyona Alyona, Позитив, Сергій Танчинець, Сергій Мельник, Арам Арзуманян та, власне, Ольга Фреймут.

Раніше були відкриті імена суддів, які оцінюватимуть танцювальні здібності зіркових учасників. Це Катерина Кухар, Влад Яма та Григорій Чапкіс.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Фреймут зворушила кадрами з чоловіком і донькою з відпочинку в Туреччині.

Також Фреймут розкрила секрети свого стилю, який відрізняється вишуканістю і елегантністю.