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Неочевидні помилки при зарядці телефону, які призведуть до поломки

Які помилки можуть зламати телефон (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Правильна експлуатація телефону сприяє тому, що гаджет краще працюватиме та довше прослужить. Однак дуже часто ми робимо неочевидні помилки, які швидко зламають телефон.

Про те, які помилки під час зарядки телефону призводять до поломки - читайте в матеріалі Styler.

Заряджати мобільний в чохлі

Однією з найпоширеніших звичок серед користувачів смартфонів є зарядка телефону в чохлі. Насправді коли смартфон заряджається, він виділяє тепло. Однак деякі види чохлів можуть перешкоджати правильній вентиляції смартфона, що може призвести до перегріву акумулятора та поломку роз'єму. 

Використання дешевих зарядних пристроїв

Завжди користуйтесь якісними зарядними пристроями, ні в якому разі не підробками або несертифікованими девайсами, оскільки вони також швидко пошкодять акумулятор.

Повністю розряджений телефон

Не варто чекати поки телефон повністю розрядиться. Рекомендується заряджати мобільний на рівні заряду не нижче 20 відсотків, в інакшому випадку термін служби гаджета значно скоротиться.

Заряджати гаджет всю ніч

Зазвичай у людей виникає рефлекс заряджати мобільний телефон увечері перед сном. Ця звичка здається нешкідливою і дозволяє повністю зарядити смартфон.

Зокрема, заряджання пристрою протягом ночі може пошкодити акумулятор мобільного телефону, оскільки він буде перевантажений протягом багатьох годин, навіть після досягнення 100%.

Крім того, деякі батареї можуть нагріватися вночі та споживати більше електроенергії. Більшість смартфонів складається з літій-іонного акумулятора, який заряджається всього за короткий проміжок часу.

Раніше ми писали, що потрібно зробити з телефоном, щоб вигідно його продати.

Також читайте, як зрозуміти, що телефон заражений вірусами.

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