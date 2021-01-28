Ненавидящая Украину педагог из НПУ им. Драгоманова отличилась новым скандальным заявлением

Профессор Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко, которая оказалась в центре скандала из-за своих украинофобских высказываний и пророссийских заявлений, пожаловалась на угрозы в сети и попросить защиты у президента Украины.

При этом преподавательница, которая не отказывается от своих возмутительных слов об Украине как об "онкобольной американской колонии", опровергает российскую военную агрессию на Донбассе. Об этом педагог заявила корреспонденту программы "Вікна-новини" на телеканале СТБ.

Бильченко считает, что на Востоке Украины идет "гражданская война", хотя и признает факт оккупации Росией Крыма.

"Здесь ничего не скажешь, Крым отняли у нас, да. Ну и что?" - говорит преподавательница.

Также она призвала показать ей украинский закон, "который признает, что Украина воюет с Россией".

"Как только этот закон будет на вот этом столе, мы будем обсуждать Захара Прилепина", - так прокомментировала Бильченко то, что один из главарей боевиков "ДНР", с которым она дружит, читает ее стихи в социальной сети.

Она также раскритиковала перевод сферы обслуживания на украинский язык и заверила, что в Украине "нет людей, которые не понимают русский".

По словам проректора по научной работе НПУ им. Драгоманова Григория Торбина, в настоящее время на ученом совете должны решить вопрос относительно скандальных высказываний преподавательницы, которые "встретили решительное неприятие со стороны руководства учебного заведения, студенческой общественности, профессорско-преподавательского состава".

Как заявила председатель студенческого парламента факультета филологии НПУ София Денисюк, высказывания Бильченко позиционируют университет неправильно и являются "черным пиаром".

Так, студенты написали жалобы руководству вуза и заявили, что таким преподавателям в этом университете не место.

Сама же Бильченко прокомментировала заявление одной из своих студенток об отчислении в знак протеста против антиукраинских выпадов педагога и отметила, что "это ее право... мне не за что извиняться".

Видео: Педагог НПУ им. Драгоманова Евгения Бильченко отличилась новым скандальным заявлением

Ранее мы писали о том, что бывшие студенты Бильченко рассказали Styler правду о скандальной преподавательнице НПУ им. Драгоманова.