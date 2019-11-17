Я немного боюсь: Камалия раскрыла правду о взаимоотношениях с супругом

Украинская певица Камалия уже более 16 лет живет в браке с миллиардером Мохаммадом Захуром. Однако во второй раз обмениваться с ним клятвами она не планирует, говорит, что страшно. Подробностями артистка поделилась в программе "Светская жизнь".

Когда-то она задумывалась над тем, чтобы организовать вторую свадьбу с любимым, но передумала, объяснив, что стало причиной такой переменчивости.

Камалия рассказала о супружеской жизни

"В последнее время я наблюдаю такую ​​тенденцию, когда пара женится один раз, второй, то потом очень быстро расстается. Я немного боюсь. Впрочем, свадьбу я хотела бы еще раз отметить", - поделилась Камалия.

Когда ведущая задала тот же вопрос Захуру, он в шутку ответил, что пошел бы к алтарю еще раз, только с другой. Камалию такое заявление не задело. "В нашей семье именно так и шутят", - прокомментировала она.

Камалия рассказала о супружеской жизни