Немецкие путешественники решили, что Украина в ЕС: "гости из будущего" поплатились за ошибку
Пограничники Львовского отряда задержали двух немецких путешественников на велосипедах, которые незаконно пресекли государственную границу со стороны Польши. Как выяснилось, мужчины думали, что Украина уже входит в Евросоюз.
Об этом 4 июня передали на сайте Госпогранслужбы Украины.
Инцидент произошел вчера ночью недалеко вблизи украинско-польской границы. Военнослужащие отдела пограничной службы "Грушев" в Яворовском районе зафиксировали срабатывание сигнализации, и на место отправили пограничній наряд. Там на лесной тропинке были обнаружены двое мужчин-иностранцев на велосипедах.
Нарушителями оказались 21-летний и 36-летний граждане Германии.
У велосипедистов с собой были документы. Мужчины объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. В нынешний трип они отправились из Дюссельдорфа около двух недель назад. Их маршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и Россию.
Иностранцы на велосипедах решили совершить путешествие из Германии в Таиланд (фото: dpsu.gov.ua)
"Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, так как думали, что наша страна входит в ЕС, и пересекать границу в пунктах пропуска необязательно", - рассказали в ГПСУ.
Пограничники добавили, что на иностранцев составили административные производства за незаконное пересечение госграницы Украины.
Украинские пограничники задержали иностранцев, которые незаконно пресекли границу - они считали, что Украина входит в ЕС (фото: dpsu.gov.ua)
Напомним, что ранее на границе с Польшей украинцы перелезли через забор во время брифинга пограничников, который снимали на видео.
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