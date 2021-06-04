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Немецкие путешественники решили, что Украина в ЕС: "гости из будущего" поплатились за ошибку

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Львовская область, Пятница 04 июня 2021 20:04
Немецкие путешественники решили, что Украина в ЕС: "гости из будущего" поплатились за ошибку Коллаж РБК-Украина: украинские пограничники задержали немецких велосипедистов-путешественников
Автор: Владимир Костырин

Пограничники Львовского отряда задержали двух немецких путешественников на велосипедах, которые незаконно пресекли государственную границу со стороны Польши. Как выяснилось, мужчины думали, что Украина уже входит в Евросоюз.

Об этом 4 июня передали на сайте Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел вчера ночью недалеко вблизи украинско-польской границы. Военнослужащие отдела пограничной службы "Грушев" в Яворовском районе зафиксировали срабатывание сигнализации, и на место отправили пограничній наряд. Там на лесной тропинке были обнаружены двое мужчин-иностранцев на велосипедах.

Нарушителями оказались 21-летний и 36-летний граждане Германии.

У велосипедистов с собой были документы. Мужчины объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. В нынешний трип они отправились из Дюссельдорфа около двух недель назад. Их маршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и Россию.

Немецкие путешественники решили, что Украина в ЕС: &quot;гости из будущего&quot; поплатились за ошибку

Иностранцы на велосипедах решили совершить путешествие из Германии в Таиланд (фото: dpsu.gov.ua)

"Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, так как думали, что наша страна входит в ЕС, и пересекать границу в пунктах пропуска необязательно", - рассказали в ГПСУ.

Пограничники добавили, что на иностранцев составили административные производства за незаконное пересечение госграницы Украины.

Немецкие путешественники решили, что Украина в ЕС: &quot;гости из будущего&quot; поплатились за ошибку

Украинские пограничники задержали иностранцев, которые незаконно пресекли границу - они считали, что Украина входит в ЕС (фото: dpsu.gov.ua)

Напомним, что ранее на границе с Польшей украинцы перелезли через забор во время брифинга пограничников, который снимали на видео.

Также мы писали о том, что некоторое время назад 73-летний украинец на велосипеде добрался до Африки.

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