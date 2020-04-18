Немедленно обратитесь к врачу: назван самый опасный симптом коронавируса

Коронавирус в Украине был диагностирован у 4662 пациентов, из которых более 120 человек погибли. Всего в мире заболело коронавирусом уже более 2 миллионов человек, количество летальных исходов уже приближается к 150 тысячам человек. Более 500 тысяч человек во всем мире победили болезнь.

Врачи назвали опасный симптом коронавируса, который может привести к смерти. Как объяснили медики британской службы здравоохранения, если у пациента появился этот симптом, нужно немедленно вызывать скорую помощь и доставить пациента в больницу.

Речь идет о посинении губ – это свидетельствует о том, что в организме недостаток кислорода в крови и больному нужна срочная медицинская помощь. Посинение губ происходит от того, что легкие сильно поражены COVID-19 и перестают насыщать кровь кислородом.

Кроме того, врачи назвали еще один симптом, который чаще других встречался у пациентов с осложненным течением коронавируса – это стеснение в груди и расстройство сознания (состояние тумана в голове).

Как заявили британские ученые, эти симптомы в сочетании с отдышкой чаще всего появлялись у тех пациентов, которые впоследствии умирали. Наличие всех этих симптомов не означает, что человек обязательно умрет, однако это значит, что помощь нужна немедленно.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики назвали новые симптомы коронавируса, которые проявляются не у всех.