Немає світла та зв'язку: як терміново викликати швидку під час блекауту

Російські війська масово завдають ракетних ударів по мирних містах Україні. Внаслідок цього може зникнути електроенергія та зв'язок. Тому варто знати, як викликати швидку медичну допомогу під час критичної ситуації.

Про це розповів речник Держспецзв’язку Володимир Кондрашов в ефірі Суспільного.

Що робити, якщо зник зв'язок

За словами речника, усі екстрені служби мають резервні системи зв'язку і вони будуть працювати під час повного блекауту.

Також варто пам'ятати, що в Україні працює національний роумінг, який дозволяє перемикатися між операторами, якщо немає зв'язку.

Зокрема, якщо ваша мережа з якихось причин недоступна, проте доступна будь-яка інша мережа мобільного оператора, то в налаштуваннях свого смартфона ви можете її змінити.

Для цього потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі та вибрати доступну. Такий спосіб допоможе телефонувати й відправляти SMS-повідомлення.

Однак, якщо цей спосіб не допоміг, то речник рекомендує надіслати SMS рідним, у яких може бути краща ситуація зі зв’язком. Вони можуть викликати екстрені служби за необхідності.

Також Кондрашов розповів, що можна звернутися у пункти незламності, які завжди будуть забезпечені зв’язком.

Які месенджери працюють без мобільної мережі

Також у Держспецзв'язку радять використовувати в багатоквартирних будинках месенджери, які працюють на технології "Bluetooth".

Такі додатки мають досить обмежений радіус дії, тобто близько 50 - 100 метрів. Вони дозволять повідомити сусідам, наприклад, що ви застрягли в ліфті.

Однак, важливо заздалегідь домовитись про використання одного з таких месенджерів. Вони безкоштовні та є у відкритому доступі - Bridgefy та FireChat.

Кондрашов також додав, що стаціонарні телефони будуть працювати завжди. Тому можна спробувати знайти найближчий і зателефонувати з нього.