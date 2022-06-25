Их нельзя есть одновременно, если хотите похудеть: 5 худших сочетаний продуктов

Похудеть нелегко, но при правильном образе жизни - например, при сбалансированном питании и достаточной физической нагрузке в течение дня - вы потенциально можете достичь замечательных результатов. Но лучше всего начать с кухни.

Следует избегать определенных сочетаний продуктов, поскольку они могут вызвать плохое пищеварение и возможное увеличение веса. Об этом пишет Eatthis.

Есть две основные причины, из-за которых не следует комбинировать определенные продукты. Во-первых, сочетание продуктов с различными пищеварительными ферментами может вызвать колебания уровня pH (или уровня кислотности) в кишечнике. Во-вторых, сочетание продуктов, требующих разной скорости пищеварения, также может иметь негативные последствия для здоровья и пищеварительной системы организма.

Узнайте, включает ли ваш ежедневный рацион какое-либо из этих распространенных сочетаний продуктов, вызывающих брожение в кишечнике или нарушающих пищеварение и препятствующих похудению.

Топ-5 плохих сочетаний продуктов:

Бананы и молоко

Когда ваша пищеварительная система выходит из строя, слизистая оболочка желудка может быть повреждена, и из-за неправильного управления калориями может произойти увеличение веса. Сочетание бананов и молока, в частности, является одним из примеров сочетания продуктов, которое может привести к плохим последствиям для вашего тела.

По данным Института аюрведы, хотя оба этих продукта имеют сладкий вкус и охлаждающую энергию, их постпищеварительный эффект очень разный. Исследователи из института объясняют, что эта комбинация может вызвать "замешательство в пищеварительной системе, что может привести к токсинам, аллергии и другим дисбалансам в организме".

Тост с джемом

Этот классический продукт для завтрака, которым наслаждаются многие, может быть не таким хорошим выбором, как вы думаете. "Тост с джемом - это углеводы на углеводах. Лучше добавить немного орехового масла, чтобы обеспечить себя белком и полезными жирами", - говорят эксперты.

Чрезмерное потребление обработанных калорийных углеводов, в частности, может вызвать всплеск уровня сахара в крови (также известного как глюкоза). Увеличение веса может быть результатом слишком большого количества углеводов, так как ваше тело расщепляет всю избыточную глюкозу в жир.

Чипсы и сальса

Как ни печально, употребление чипсов и соуса сальса может отбросить вас назад в достижении целей по снижению веса. К сожалению, сочетание чипсов и сальсы не только имеет высокое содержание соли, но также может привести к перееданию (и дальнейшему увеличению веса) из-за недостатка здоровых жиров или белков, которые способствуют ощущению сытости.

Вместо этого попробуйте обмакнуть низкокалорийные чипсы в гуакамоле, чтобы обеспечить свое тело всесторонней комбинацией питательных веществ (например, полезных жиров и сложных углеводов) и больше сытости.

Жареный сыр и томатный суп

Большинство консервированных томатных супов содержат на удивление много сахара благодаря добавлению кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, а жареный сыр содержит много жира и углеводов, но мало белка", - сказала Дженнифер Кристман, диетолог.

Кроме того, не помогает то, что и сыр (в жареном сыре), и томатный суп содержат зашкаливающие уровни натрия. По данным Harvard Health, продукты с высоким содержанием натрия, как правило, приводят к другим проблемам со здоровьем, помимо увеличения веса, включая высокое кровяное давление, инсульт и болезни сердца.

Овсянка и сухофрукты

Исследования подтверждают, что овсянка является отличным средством для похудения. Тем не менее, только овсянка и сухофрукты содержат некоторое количество клетчатки, но очень мало белка и жиров. Эта комбинация также может повысить уровень сахара в крови и резко повысить уровень инсулина - гормона, способного накапливать жир.

Вместо этого добавьте постный белок и жиры, такие как греческий йогурт, орехи и семена, чтобы сбалансировать и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.