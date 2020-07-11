Нелетние температуры: синоптик предупредила о существенном похолодании

Погода в Украине 12 июля будет с сильными ливнями, шквалами и снижением температуры воздуха до +12 градусов. Такую погоду синоптик Наталья Диденко прогнозирует для жителей западных областей. Вместе с тем на востоке и юге страны будет сохраняться жара и показатели термометров у отметок +28… +33 градуса. Детальный прогноз синоптик опубликовала в своем микроблоге в Facebook.

"На Петра и Павла существенно похолодает в западных областях Украины. Температура воздуха снизится днем ​​до + 12 ... + 18 градусов! На остальной территории Украины еще будет жарко, +28 ... +33 градуса. Дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалы наиболее вероятные в западных, северных областях и в Винницкой области ", - пишет синоптик.

Также Диденко рассказала, где в Украине будет солнечную погоду и дала прогноз на воскресенье для киевлян.

"На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей - яркое палящее солнце. В Киеве на Петра и Павла - высокая температура воздуха, + 28 ... + 30 градусов. Дождь с грозой более вероятен во второй половине дня", - добавила она.

Погода в Украине 12 июля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, когда в Украину придет затяжное похолодание.

Также сообщалось, эксперты рассказали как спастись, если попали в грозу.