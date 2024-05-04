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"Нехай Росію повернуть на конкурс". Представник Німеччини на Євробаченні 2024 зробив цинічну заяву

Субота 04 травня 2024 16:30
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"Нехай Росію повернуть на конкурс". Представник Німеччини на Євробаченні 2024 зробив цинічну заяву Isaak (фото: isaak.media)
Автор: Іванна Пашкевич

Представник Німеччини на Євробаченні 2024 Ісаак Гудеріан, який виступає під псевдонімом Isaak, видав цинічну заяву про Росію. Так, артист заявив, що країну-терористку мають повернути для участі в конкурсі, однак пізніше цитата була видалена.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця виданню ZDF.

Деталі

Журналісти поцікавилися у співака, що він думає стосовно участі на Євробаченні представниці Ізраїля Іден Голан, якій на конкурсі знадобиться охорона.

Відомо, що багато колег Isaak висловилися проти її участі.

&quot;Нехай Росію повернуть на конкурс&quot;. Представник Німеччини на Євробаченні 2024 зробив цинічну заяву

Іден Голан (фото: instagram.com/golaneden)

"Я цього не розумію. Навіщо виганяти Ізраїль? Нехай і Росію назад повернуть на конкурс. Ми тут музиканти, а не політики", - видав артист.

Пізніше цитату видалили, а замість неї залишилася абстрактна позиція артиста, в якій він висловлює критику на адресу європейського мовника за виключення учасників із країн, чий уряд "приймає неприйнятні для нас моральні позиції".

Це твердження, ймовірно, стосується не тільки Ізраїлю, а й Росії.

Isaak уже обговорював цю тему з оргкомітетом Євробачення й отримав пояснення. За його словами, справжня причина виключення Росії з конкурсу не пов'язана з терористичними атаками на українців, а з відсутністю "вільної журналістики".

Він стверджує, що такої у РФ немає, тому її і виключили.

&quot;Нехай Росію повернуть на конкурс&quot;. Представник Німеччини на Євробаченні 2024 зробив цинічну заяву

Isaak (фото: скріншот з відео)

"Мені це пояснили, і це було легко зрозуміти. В Ізраїлі є вільна журналістика, у Росії - ні. Щоб не підтримувати російську пропаганду, було сказано, що, на жаль, ми не можемо дозволити Росії брати участь. Тому було ухвалено рішення дозволити Ізраїлю взяти участь, а Росії - ні. Мені це теж не подобається, але я можу це зрозуміти", - сказав виконавець.

Нагадаємо, Європейська спілка радіомовлення і телебачення, яка організовує конкурс, виступала за виключення з конкурсу Ізраїлю та його представницю Іден Голан.

У Мальме, третьому за величиною місті Швеції, мешкає велика мусульманська громада, а найбільші групи походять із Іраку та Сирії.

Нещодавно ми розповідали, що не так з піснею представників Іспанії на Євробаченні 2024.

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