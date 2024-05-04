"Нехай Росію повернуть на конкурс". Представник Німеччини на Євробаченні 2024 зробив цинічну заяву
Представник Німеччини на Євробаченні 2024 Ісаак Гудеріан, який виступає під псевдонімом Isaak, видав цинічну заяву про Росію. Так, артист заявив, що країну-терористку мають повернути для участі в конкурсі, однак пізніше цитата була видалена.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця виданню ZDF.
Деталі
Журналісти поцікавилися у співака, що він думає стосовно участі на Євробаченні представниці Ізраїля Іден Голан, якій на конкурсі знадобиться охорона.
Відомо, що багато колег Isaak висловилися проти її участі.
Іден Голан (фото: instagram.com/golaneden)
"Я цього не розумію. Навіщо виганяти Ізраїль? Нехай і Росію назад повернуть на конкурс. Ми тут музиканти, а не політики", - видав артист.
Пізніше цитату видалили, а замість неї залишилася абстрактна позиція артиста, в якій він висловлює критику на адресу європейського мовника за виключення учасників із країн, чий уряд "приймає неприйнятні для нас моральні позиції".
Це твердження, ймовірно, стосується не тільки Ізраїлю, а й Росії.
Isaak уже обговорював цю тему з оргкомітетом Євробачення й отримав пояснення. За його словами, справжня причина виключення Росії з конкурсу не пов'язана з терористичними атаками на українців, а з відсутністю "вільної журналістики".
Він стверджує, що такої у РФ немає, тому її і виключили.
Isaak (фото: скріншот з відео)
"Мені це пояснили, і це було легко зрозуміти. В Ізраїлі є вільна журналістика, у Росії - ні. Щоб не підтримувати російську пропаганду, було сказано, що, на жаль, ми не можемо дозволити Росії брати участь. Тому було ухвалено рішення дозволити Ізраїлю взяти участь, а Росії - ні. Мені це теж не подобається, але я можу це зрозуміти", - сказав виконавець.
Нагадаємо, Європейська спілка радіомовлення і телебачення, яка організовує конкурс, виступала за виключення з конкурсу Ізраїлю та його представницю Іден Голан.
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