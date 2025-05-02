Негайно оновіть iPhone. Apple попередила про хакерські атаки в 100 країнах

Apple виявила, що iPhone у понад 100 країнах світу зазнали спроби злому за допомогою спеціального ПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget.
Компанія з Купертіно оперативно відреагувала, розіславши користувачам спеціальне повідомлення електронною поштою.
"Apple виявила, що ваш iPhone піддається атаці з використанням шпигунського ПЗ-найманця, метою якого є дистанційна компрометація пристрою, прив'язаного до вашого облікового запису Apple. Це, ймовірно, пов'язано з вашою особистістю або діяльністю. Незважаючи на те, що під час таких атак неможливо досягти повної впевненості, Apple наполегливо рекомендує сприйняти загрозу всерйоз", - повідомила в електронному листі Apple.
Сповіщення було надіслано власникам пристроїв Apple у 100 країнах. Компанія також порекомендувала всім користувачам, які отримали попередження, увімкнути режим блокування на iPhone і оновитися до версії iOS 18.4.1, яка усуває уразливості, які використовує шпигунське ПЗ.
З 2021 року Apple регулярно інформує користувачів, які опинилися під загрозою атак з боку державних структур у різних країнах, тому, найімовірніше, звичайні користувачі iPhone залишаються поза небезпекою. Проте, варто перевірити свою пошту, на випадок, якщо хтось все ж спробував стежити за вами.
Вчора я отримав верифіковане повідомлення про загрозу від Apple, в якому йдеться про те, що вони виявили атаку шпигунського програмного забезпечення для найманців проти мого iPhone.- Єва Влаардінгербрук (@EvaVlaar) 30 квітня 2025 року
Йдеться про шпигунське програмне забезпечення на кшталт Pegasus.
Зараз я точно знаю лише те, що хтось намагається мене залякати.
У мене є повідомлення для них: це не спрацює. pic.twitter.com/mLPVyttFwm
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