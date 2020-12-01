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Смерть Марадоны: в расследовании вспыли неожиданные подробности

Вторник 01 декабря 2020 18:47
Смерть Марадоны: в расследовании вспыли неожиданные подробности
Диего Марадона (фото: flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

После падения и удара головой Диего оставался один дома три дня

Диего Марадона упал и ударился головой за неделю до своей смерти и, после этого остался один дома на три дня. При этом он не обращался в больницу, и не делал МРТ.

Согласно предварительному отчету о вскрытии, Марадона умер от острого отека легких и хронической сердечной недостаточности во сне в полдень, когда отдыхал в своем доме. Об этом сообщает Daily Mail.

60-летний легендарный аргентинский футболист получал круглосуточную медицинскую помощь в доме, где он восстанавливался после операции по удалению тромба на мозге в начале ноября.

Отмечается, что он ударил правую сторону головы, противоположную, от той, на которой был прооперирован. В настоящее время проводится проверка врача Марадоны на предмет медицинской халатности.

24-летний племянник Марадоны был последним человеком, который видел его живым за завтраком в день смерти.

Марадона сказал своему родственнику, что плохо себя чувствует, прежде чем вернуться в постель. Племянник Диего сказал следователям, что в последний раз видел его, когда он ложился спать около 23:00 во вторник. Несъеденный ночной сэндвич был среди предметов, которые обнаружила полиция в его комнате.

Напомним, личного врача Марадоны обвиняют в убийстве по неосторожности.

Мы также писали о том, что после смерти Марадоны на улицах Буэнос-Айреса собрались десятки тысяч фанатов футболиста.

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Новости Украины Жизнь расследованиеДиего Марадона

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