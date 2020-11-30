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Личного врача Марадоны обвиняют в убийстве по неосторожности

Буэнос-Айрес, Понедельник 30 ноября 2020 11:10
Личного врача Марадоны обвиняют в убийстве по неосторожности
Фото: Диего Марадона (flickr com ennoti-com)
Автор: РБК-Украина

В отношении личного врача Диего Марадоны Леопольдо Луке начато расследование, его обвиняют в неумышленном убийстве футболиста. Дома и в клинике врача были проведены обыски.

Об этом сообщает BBC.

Расследование началось после жалобы дочерей легендарного футболиста Далмы, Джанинны и Яны, которые озвучили сомнения в действиях и квалификации врача. Следствие считает, что он оставил Марадону в опасности.

Леопольдо Луке отрицает обвинения - он утверждает, что очень любил футболиста и делал все возможное, чтобы продлить ему жизнь.

"Он должен был отправиться в реабилитационный центр, но не захотел", - заявил Луке. Он также назвал Диего Марадону "неуправляемым".

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. В начале ноября он перенес операцию на головном мозге - ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.

РБК-Украина писало, что украинский футболист Андрей Шевченко назвал Диего Марадону гением, который дарил футбольному миру только улыбки, только радость. Он также добавил, что таких людей, как Марадона, в Италии называют genuino, что можно перевести как младенец, настоящий, искренний, неподдельный.

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