Небезпека найвищого рівня: куди здати старий ртутний градусник, аби не нашкодити собі і довкіллю

Чи небезпечно викидати ртутний градусник у смітник

"Ртуть - дуже отруйна речовина, яка шкодить здоров’ю людей та навколишньому середовищу. Вона відноситься до 1 класу небезпеки, тому лише підприємства з ліцензією можуть займатись утилізацією ртуті та відходів, що містять ртуть", - пояснює Ніколь Данилова, голова Асоціації управління відходами.

Тому ртутні градусники, навіть, якщо вони вийшли з ладу, не можна викидати у звичайний смітник чи закопувати у землю.

"Ртутні термометри підпадають під категорію небезпечних відходів і мають передаватися підприємствам, які мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами", - говорить Марина Садкіна, керівник ГО "Еколтава", експертка з питань управління відходами.

Куди можна здати ртутний градусник

Експертка Данилова перед здачею термометрів радить їх надійно упакувати - обгорнути в газету, папір або інше пакування аби не допустити пошкодження. А тоді віднести у спеціальний контейнер для небезпечних відходів.

"Якщо термометр виходить з ладу, але при цьому він цілісний, його необхідно віднести в спеціалізовані контейнери для небезпечних відходів. Зазвичай такі розміщуються в великих містах. Або в Екобус: спеціальні мікроавтобуси обладнані відповідними контейнерами для зберігання небезпечних відходів під час їх транспортування", - радить Садкіна.

За її словами, такі Екобуси є в кількох областях і можуть замовлятися громадами для збирання в населення небезпечних відходів. Зазвичай і контейнери, і Екобус фінансуються програмами громад/місцевих комунальних підприємств.

"Тому ви можете бути певні, що після збирання, термометри точно не потраплять на звалище, а будуть передані ліцензованим підприємствам на відповідне оброблення", - каже Марина.

Якщо ж термометр розбився, всі частини пристрою потрібно обережно зібрати в банку з водою, щільно закрити кришку і передати її до найближчого підрозділу ДСНС, радить Данилова.

Де можна здати термометр у сільській місцевості

"Можна намагатись домовитись з найближчою аптекою, але вони не зобов’язані приймати від населення відпрацьовані ртутні термометри. Найліпший спосіб - зв’язатись з фахівцями з ліквідації надзвичайних ситуацій, вони проінструктують щодо подальших дій", - каже Данілова.

Також громадяни можуть звернутись із запитом у сільську раду, аби там організували збір старих ртутних градусників у всій громаді.

"Збирання небезпечних відходів у населення з їх подальшою передачею протягом року ліцензованим підприємствам на оброблення мають право здійснювати комунальні підприємства. Варто звернутися до них у конкретній місцевості (громаді) з відповідним запитом", - пояснює Садкіна.