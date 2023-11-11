Небезпечні знижки. Що не можна купувати в Чорну п'ятницю

В кінці осені усі вже традиційно чекають на Чорну п’ятницю або Black Friday, щоб придбати товари з великими знижками. Цього року вона припадає на 24 листопада. Важливо у цей день уникати деяких покупок, щоб потім не пожалкувати.

Під час підготовки матеріалу використані джерела: американський сайт Deal news та Retail menot.

Що не варто купувати на Чорну п'ятницю у 2023 році, а також як правильно робити покупки на таких розпродажах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Меблі

Якщо вам не потрібно замінити ліжко чи стіл, то не варто купувати меблі в Чорну п’ятницю та відволікали свою увагу від важливих покупок.

Також на різні типи меблів можуть діяти знижки в різну пору року. Якщо ви шукаєте вуличні меблі, найкраще купувати їх наприкінці літа або на початку осені, коли роздрібні торговці починають звільняти свої сезонні запаси.

Ювелірні вироби

Незалежно від того, чи хочете ви придбати каблучку для заручин, чи просто купуєте святковий подарунок, не варто розраховувати на те, що ви знайдете найкращі пропозиції на ювелірні вироби під час Чорної п’ятниці.

Якщо ви шукаєте найкращу ціну, купуйте після свят, у січні. Тоді можна знайти хороші розпродажі ювелірних виробів.

Зимовий одяг

Під час Чорної п'ятниці у магазинах зазвичай великі знижки на одяг. Однак, тільки не на зимовий.

Швидше за все можна знайти вигідні пропозиції на осінній одяг. Але якщо ви хочете оновити свій зимовий гардероб, вам більше пощастить знайти вигідні ціни в січні та лютому.

Однак взуття є винятком, і ви можете розраховувати на великі розпродажі взуття під час Чорної п’ятниці, особливо на черевики та спортивне взуття.

Святковий декор

У листопаді деякі люди починають активно думати про святкові прикраси, але це не найкращий час для покупок декору. Все тому, що такі товари в Чорну п'ятницю користуються високим попитом і знаходяться на видному місці в магазинах

Шукайте зниження цін на ці товари після закінчення різдвяних свят.

Іграшки

Багато хто думає, що з наближенням свят Чорна п’ятниця стане ідеальним часом, щоб почати купувати подарунки та іграшки для дітей.

Однак, в грудні може з’явитися більше розпродажів іграшок, ніж у листопаді. Ви можете очікувати найкращі ціни на іграшки за два тижні до Різдва.

Важливо пам'ятати, якщо мова йде про популярні колекції іграшок, то купувати їх варто завчасно. Все тому, що перед святами вони можуть бути розпродані.

Як правильно робити покупки в Чорну п'ятницю

Щоб потрапити на реальні знижки в Чорну п’ятницю потрібно дотримуватись важливих правил, які допоможуть не витратити зайвого:

складіть список покупок - він може бути приблизним, але обов’язково подумайте, що б ви хотіли придбати

виберіть ті магазини, де є потрібні вам товари

подумайте, яку суму ви готові заплатити за певний товар

шукайте найвигідніші пропозиції

Важливо пам'ятати, що у вас є право повернути куплену річ протягом 14 днів (за наявності чека), якщо товар виявився бракованим.