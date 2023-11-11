Опасные скидки. Что нельзя покупать в Черную пятницу

В конце осени все уже традиционно ждут Черной пятницы или Black Friday, чтобы приобрести товары с большими скидками. В этом году она припадает на 24 ноября. Важно в этот день избегать некоторых покупок, чтобы потом не пожалеть.

Что не стоит покупать на Черную пятницу в 2023 году, а также как правильно совершать покупки на таких распродажах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Мебель

Если вам не нужно заменить кровать или стол, то не стоит покупать мебель в Черную пятницу и отвлекать внимание от более важных покупок.

Также на разные типы мебели могут действовать скидки в разное время года. Если вы ищете уличную мебель, лучше всего покупать ее в конце лета или в начале осени, когда розничные торговцы начинают освобождать свои сезонные запасы.

Ювелирные изделия

Независимо от того, хотите ли вы приобрести кольцо для помолвки или просто приобретаете праздничный подарок, не стоит рассчитывать на то, что вы найдете лучшие предложения на ювелирные изделия во время Черной пятницы.

Если вы ищете лучшую цену, покупайте после праздников в январе. Тогда можно найти хорошие распродажи ювелирных изделий.

Зимняя одежда

Во время Черной пятницы в магазинах обычно большие скидки на одежду. Однако только не на зимнюю.

Скорее всего, можно найти выгодные предложения на осеннюю одежду. Но если вы хотите обновить свой зимний гардероб, вам больше повезет найти выгодные цены в январе и феврале.

Однако обувь является исключением, и вы можете рассчитывать на большие распродажи обуви во время Черной пятницы, особенно на ботинки и спортивную обувь.

Праздничный декор

В ноябре некоторые люди начинают активно думать о праздничных украшениях, но это не самое лучшее время для покупок декора. Все потому, что такие товары в Черную потницу пользуются высоким спросом и находятся на видном месте в магазинах

Ищите снижение цен на эти товары после окончания рождественских праздников.

Игрушки

Многие думают, что с приближением праздников Черная пятница станет идеальным временем, чтобы начать покупать подарки и игрушки для детей.

Однако в декабре может появиться больше распродаж игрушек, чем в ноябре. Вы можете ожидать лучшие цены на игрушки за две недели до Рождества.

Важно помнить, если речь идет о популярных коллекциях игрушек, то покупать их стоит раньше времени. Все потому, что перед праздниками они могут быть распроданы.

Как правильно делать покупки в Черную пятницу

Чтобы попасть на реальные скидки в Черную пятницу, нужно соблюдать важные правила, которые помогут не потратить лишнее:

составьте список покупок - он может быть приблизительным, но обязательно подумайте, что бы вы хотели купить

выберите те магазины, где есть нужные вам товары

подумайте, какую сумму вы готовы заплатить за определенный товар

ищите самые выгодные предложения

Важно помнить, что у вас есть право вернуть купленную вещь в течение 14 дней (при наличии чека), если товар оказался бракованным.